Продаж Lifecell французам: стала відома сума угоди

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури. Про це пише Bloomberg.

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Ньєль вважає, що ціна активу дешева у порівнянні з прибутками компанії. За даними видання, турецька компанія Turkcell й компанія Ньєля NJJ Capital вже домовились про суму угоди.

NJJ володіє третім за величиною мобільним оператором у Франції Iliad, (працює під брендом Free), а також має телекомунікаційний проєкт у Польщі.

Ньєль повідомив, що угода наразі проходить регуляторну перевірку й очікується погодження АМКУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет повернув документи NJJ Capital через недостатність інформації. Як пише Інтерфакс-Україна, АМКУ отримав повторну заявку.

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