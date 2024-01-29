Французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури. Про це пише Bloomberg.
Продаж Lifecell французам: стала відома сума угоди
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Ньєль вважає, що ціна активу дешева у порівнянні з прибутками компанії. За даними видання, турецька компанія Turkcell й компанія Ньєля NJJ Capital вже домовились про суму угоди.
NJJ володіє третім за величиною мобільним оператором у Франції Iliad, (працює під брендом Free), а також має телекомунікаційний проєкт у Польщі.
Ньєль повідомив, що угода наразі проходить регуляторну перевірку й очікується погодження АМКУ.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет повернув документи NJJ Capital через недостатність інформації. Як пише Інтерфакс-Україна, АМКУ отримав повторну заявку.
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