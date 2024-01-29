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29 січня 2024, 14:14

Продаж Lifecell французам: стала відома сума угоди

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури. Про це пише Bloomberg.

Французький мільярдер Ксав'є Ньєль збирається віддати $500 млн за Lifecell після того, як угода пройде всі регуляторні процедури.
Фото: Ксав'є Ньєль

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Ньєль вважає, що ціна активу дешева у порівнянні з прибутками компанії. За даними видання, турецька компанія Turkcell й компанія Ньєля NJJ Capital вже домовились про суму угоди.

NJJ володіє третім за величиною мобільним оператором у Франції Iliad, (працює під брендом Free), а також має телекомунікаційний проєкт у Польщі.

Ньєль повідомив, що угода наразі проходить регуляторну перевірку й очікується погодження АМКУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет повернув документи NJJ Capital через недостатність інформації. Як пише Інтерфакс-Україна, АМКУ отримав повторну заявку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Fantomas2020
Fantomas2020
29 січня 2024, 14:30
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Согласно данных госреестра 100% долей ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» владеет ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А., резидентство: Нідерланди, Місцезнаходження: Нідерланди, Густав Махлерплейн 2 (1082 МА) Амстердам, Розмір частки засновника (учасника): 12711848744,60 грн. Не совсем понятно, какое отношение к сделке имеет турецкая компания Turkcell, которая, судя по всему, уже продала свою долю в уставном капитале.
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Алекс Ф
Алекс Ф
29 січня 2024, 14:52
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На сайті лайфсела є вся інформація про власників, не знаю лінки тут можна чи ні та ось так вони кажуть це виглядає: https://api.lifecell.com.ua/lifecell/media/Structura_Paycell.pdf
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Fantomas2020
Fantomas2020
29 січня 2024, 16:24
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Так это структура собственности ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» 99,99999% уставного капитала которой принадлежит ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» по состоянию на 14.06.2021 г. Двум турецким компаниям принадлежит голландская компания ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А. Скорее всего, француз у двух турецких компаний покупает 100% долю голландской компании
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