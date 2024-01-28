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28 січня 2024, 16:00

Передача активів рф та майбутнє України: про що писала західна преса на цьому тижні

Financial Times: «Передача Україні заморожених російських резервів — це елегантне правосуддя«

У статті одного з найавторитетніших ЗМІ у сфері фінансів, йдеться про те, що ті західні аналітики, які побоюються рішення про передачу заморожених активів рф Україні насправді помиляються. Як зазначає видання, ці занепокоєння безпідставні, а такі аналітики не можуть оцінити стратегічні вигоди від такого рішення.

Передача російських грошей Україні, зокрема, дозволить зменшити тиск громадськості в США на політиків, які витрачають бюджетні кошти на підтримку іншої країни, але не хочуть передати Україні заморожені активи рф.

Bloomberg:У ЄС домовилися про податок на заморожені активи рф

Європейський Союз планує запровадити податок на прибуток від заморожених активів російського центрального банку. Водночас ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне благословення на запровадження податку 22 січня. Питання обговорюватиметься послами блоку пізніше цього тижня.

CNBC: Зеленський назвав «дуже небезпечною» риторику Трампа про війну України з росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його турбує перспектива повернення Дональда Трампа в Білий дім, назвавши заяву Трампа про те, що він може зупинити війну України з росією за 24 години, як «дуже небезпечну».

В інтерв'ю британському Channel 4 News, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Зеленський запросив колишнього президента та фаворита кандидата в президенти від Республіканської партії відвідати Київ.

Bloomberg: путін посилає негласні сигнали в США щодо припинення війни

Президент росії володимир путін надсилає негласні сигнали про те, що він нібито готовий до перемовин й навіть може поступитися деякими зі своїх вимог.

Politico: Майбутнє України в руках Заходу

Видання пише про те, що 2024 рік, який називають «роком виборів» стане вирішальним для української демократії.

росія готова до виснажливої війни, недивлячись на те, що втрачає не лише тисячі своїх громадян, 40% витрат бюджету пішли на війну й це приголомшлива сума.

Україна зробила неймовірну роботу, давши відсіч загарбнику. Вона повернула 50% територій, які були окуповані росією з початку повномасштабного вторгнення.

Вітм, Києву потрібна більша підтримка — і не лише з боку Сполученого Королівства. Наші союзники також повинні активізуватися.

Джерело: Мінфін
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