ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку

Інвестиційна компанія ICU отримала близько 949 мільйонів гривень прибутку від арештованих облігацій Сбербанку . Мін'юст подав позов, щоб стягнути з компанії 2 млрд грн. Про це повідомляє Економічна правда.

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Що відбувається

25 лютого 2022 року Національний банк прийняв рішення відкликати ліцензії та ліквідувати банки, що перебували під контролем російської Федерації. Серед них був і «МР Банк» (раніше — «Сбербанк Росії»), яким опосередковано володів уряд країни-агресора.

Після прийнятих НБУ рішень 9 млрд грн у формі ОВДП номінально лишись у компанії ICU та банку «Авангард» й поки влада оформляла юридичні документи й ухвалювала рішення, ICU за рік встигла прокрутити ці активи й за різними оцінками заробити близько 949 мільйонів гривень прибутку.

Суд

Тепер Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку «Авангард» та компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) та їхніх власників — Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

15 грудня Господарський суд Києва розглянув позов в якому Мін'юст вказав, що компанія і банк несвоєчасно перерахували державі активи «МР Банку» (колишній «Сбєрбанк РФ»), тому мають сплатити інфляційні втрати — 1,34 млрд грн та 3% річних — 208,57 млн грн за порушення строків повернення коштів.

«Оскільки за час користування коштами без належних на те підстав, банк їх використав для отримання прибутку, частина з якого, на думку позивача, надалі, спрямована на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам банку — фізичним особам, просить також солідарно стягнути з відповідачів (банк, Пасенюк та Стеценко) отриманий дохід у розмірі майже 630 млн грн», — йдеться в ухвалі.

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Суд повернув Мін'юсту заяву посилаючись на те, що Господарський процесуальний кодекс забороняє об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Тобто, по суті справа ще не розглядалась.

Зараз уряд оскаржує рішення першої інстанції в Північному апеляційному господарському суді. Крайнє засідання відбулось 25 січня, однак через відсутність представників відповідачів його перенесли на 30 січня.

Позиція ICU

В ICU вини не визнають, пояснюючи, що «законодавство щодо порядку примусового вилучення було суперечливим» та «містило суттєві прогалини аж до кінця 2022 — початку 2023 років». Саму ж справу, на їхню думку ініціював не уряд.