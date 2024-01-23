Бізнес з початку року отримав пільгових кредитів на 4,3 мільярда

З початку 2024 року бізнес отримав доступних кредитів на понад 4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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254 підприємці отримали минулого тижня кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 1,6 млрд грн. За три тижні з початку 2024 року банки видали бізнесу 787 кредитів на 4,3 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано майже 80 тисяч кредитів на 271 млрд грн.

За три тижні 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 1,9 млрд грн. 1 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 880 млн грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 544 млн грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (49%);

оптової та роздрібної торгівлі (26%);

переробної промисловості (16%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (36,2 тис.), Ощадбанк (12,1 тис.) та Райффайзен Банк Аваль (5,4 тис.).

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Нагадаємо, що влітку минулого року український Райффайзен Банк з австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) втратив можливість видавати кредити у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» через санкції РНБО проти російської компанії з цієї групи.