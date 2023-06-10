Райффайзен Банк виключили з програми «Доступні кредити 5-7-9%» через санкції проти російської компанії групи RBI

Український Райффайзен Банк з австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) втратив можливість видавати кредити у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» через санкції РНБО проти російської компанії з цієї групи. При цьому НБУ хоче повернути банк до «5−7-9%». Про це повідомляє Forbes.

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Кабінет Міністрів у березні вніс зміни до постанови, що регулює програму «Доступні кредити 5−7-9%» — заборонив брати участь у ній банкам, проти яких є санкції, або якщо санкції є проти пов’язаних осіб.

Через це з програми були виключені усі банки з іноземним капіталом, які досі працюють і в Україні, і в РФ.

У травні уряд уточнив, що заборона розповсюджується лише на персональні санкції, а не на секторальні. І в програму повернулися всі банки з іноземним капіталом, окрім Райффайзен Банку.

Санкції проти російської компанії «Райффайзен-Лізинг», яка на 100% належить російському Райффайзен Банку РНБО запровадила у січні. Український Райффайзен Банк, як і російський, входить до материнської австрійської групи RBI, а тому і був виключений з програми доступного кредитування.

Формально банк бере у ній участь, але обслуговує лише старі кредити, а нові угоди укладати не може.

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У Нацбанку вважають, що виключення Райффайзен Банку з програми створює передумови для надмірної та небажаної концентрації ризиків на рівні державних банків.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначає, що критерії для участі у цій держпрограмі треба допрацювати, аби держава могла підбирати надійних партнерів, вважає очільник НБУ.

«Український Райффайзен Банк — важливий учасник банківського ринку. Його капітал і потенціал повинні максимально працювати в інтересах України», — заявив Пишний.