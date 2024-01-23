НБУ посилив вимоги до інкасаторських компаній

Національний банк оновив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Це зумовлено змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року», — йдеться в повідомленні.

Відтепер компанії на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою мають право здійснювати такі види діяльності:

інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей; оброблення та зберігання готівки.

Компанія має право здійснювати будь-який із зазначених видів діяльності або обидва одночасно відповідно до поданих документів.

Крім того, регулятор зокрема:

посилив вимоги до фінансового стану компанії, яка планує здійснювати діяльність у межах, передбачених ліцензією;

розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;

встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки;

передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 01 січня 2024 року здійснювали інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.

Відповідна постанова правління Нацбанку № 10 від 18 січня набирає чинності 23 січня.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2024 року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.