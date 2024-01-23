Національний банк оновив порядок ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
23 січня 2024, 9:29
НБУ посилив вимоги до інкасаторських компаній
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Це зумовлено змінами в законодавстві, що набрали чинності з 1 січня 2024 року», — йдеться в повідомленні.
Відтепер компанії на підставі ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою мають право здійснювати такі види діяльності:
- інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей;
- оброблення та зберігання готівки.
Компанія має право здійснювати будь-який із зазначених видів діяльності або обидва одночасно відповідно до поданих документів.
Крім того, регулятор зокрема:
- посилив вимоги до фінансового стану компанії, яка планує здійснювати діяльність у межах, передбачених ліцензією;
- розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;
- встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки;
- передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юридичним особам, які станом на 01 січня 2024 року здійснювали інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.
Відповідна постанова правління Нацбанку № 10 від 18 січня набирає чинності 23 січня.
За даними НБУ, станом на 1 січня 2024 року ліцензії на надання банкам послуг з інкасації мали 11 юридичних осіб.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 22 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі