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12 січня 2024, 16:47

Українці скаржаться на необґрунтовані борги за світло

Після заяви про відключення українці почали скаржитися на
необґрунтовані борги за світло, які виставляє Yasno. Споживачі розкритикували роботу енергетичної компанії Yasno після заяви її генерального директора Сергія Коваленка про відключення світла у боржників на своїй сторінці у Facebook.

Після заяви про відключення українці почали скаржитися нанеобґрунтовані борги за світло, які виставляє Yasno.

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Коваленко повідомив, що відключати електроенергію клієнтам з
заборгованостями розпочнуть із кінця січня. Напередодні, за 10 днів, компанія пообіцяла надсилати попередні попередження.

У відповідь споживачі стали на сторінці Сергія Коваленка один за одним
повідомляти про приписки в рахунках, що надсилаються Yasno, і заявляти про необґрунтовані борги, які не могли виникнути у людей. Хтось служить на фронті, хтось виїхав за кордон.

Що пишуть українці

«Поясніть мені, будь ласка, як військовослужбовцю, який уже понад рік на сході без вилазки та має квартиру у Києві. І так мені приходять
повідомлення про борг у 300 гривень і щомісяця якимось чудовим чином нараховується, хоча ніхто не проживає та не користується електроенергією.

Запитання: чому я не плачу? Раз на півроку буваю вдома в Києві, знімаю показники та вношу через кабінет та оплачую. Але як це зробити, коли ти десь під Авдіївкою, то під Бахмутом, то під Лиманом… І потім я маю приїхати додому і ще вирішувати, і платити за підключення???" — обурився Леонард Григор'єв.

У квартирі ніхто не жив, але борги зростали

Про схожу ситуацію повідомила і Алла Карлюк: сім'я виїхала, електроенергія не споживалася, але Yasno виставляла великі рахунки та нараховувала борги.

«Ми із сім'єю з лютого 22 року перебуваємо за кордоном. Фактично в
квартирі включений лише холодильник. За всі два роки в ній жили загалом
можливо місяць. Я щомісяця надсилала свідчення і по можливості платила по лічильнику. Вчора з'ясувалося:

1. Що показники не приймалися. Чому я про це не отримувала жодного повідомлення?

2. Мені намалювали якісь дивні показники станом на 1.01.24 року в обсязі 540 кіловат, які я не надсилала.

3. І зненацька з'ясувалося, що в мене є якийсь фантастичний для мене розмірів борг! Звідки це? І що мені робити з цим? Залишити в Бельгії 8-річну дитину та їхати до Києва в компанію Yasno?! Ви це серйозно?"

Читайте також: Yasno почне відключення боржників від електроенергії з кінця січня

У ході подальшого спілкування Алла також повідомила про відсутність зворотного зв'язку з боку Yasno та небажання допомагати клієнтам у складній ситуації. Про ту саму проблему написала і Алла Новікова — Yasno виставляє незрозумілий борг і немає відповіді компанії при з'ясуванні ситуації.

«Система сама приписала борг 2500 кВт на 7000 грн. Нині ще й відключать? У мене немає грошей заплатити заздалегідь Yasno на кілька років користування, тому що тяжко хворію і не працюю. Звернення нічого не дають, приймають заявку, відповіді немає», — повідомила вона.

Сергій Коваленко не пояснив, чому споживачі мають платити за не
спожиту електроенергію наперед (навіщо їм виставляють рахунок з
вимогою передоплати) та звідки виникають великі борги у людей, які виїхали і взагалі нічого не споживають.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
mac
mac
12 січня 2024, 17:32
#
Яхты, самолеты, недвига на теплых островах сама себя не пркормит по этому надо затянуть пояса по туже, а ещё жены любовницы платить и платить…
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
12 січня 2024, 17:44
#
Давно пора влаштувати судове й адміністративне (втопити в перевірках і штрафах) пекло для Ахметова та його пасіпак. Вони не припинять наживатися на споживачах, навіть під час війни. Люди — не раби й не мусять платити, коли рахунки з пальця висмоктують. Ті лічильники насправді нікому не потрібні й не цікаві, постачальники все-рівно свої рахунки виставлять
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+22
matroskin
matroskin
12 січня 2024, 17:47
#
Поки можна було не платить все всим було Ок, всі «не жили» або «не знали», тільки сказали що будуть відключать-зразу борги стали «необгрунтованими.», а відключать будинок неприпустимо бо «ніхто не живе» замерзне. Україна.
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
12 січня 2024, 18:04
#
А цікаво буде, коли воїни ВСУ з трофейною зброєю, які нічого не споживали (електроенергії) окрім війни, однак отримали платіжки зі страшними боргами, навідаються до модних/красивих офісів Yasno в Києві. Подивимось чим все закінчиться, хто переможе. Не слід недооцінювати ставлення людей до несправедливості. Потім казатимуть, що все це виявилось неочікуваним
+
+15
SZlats
SZlats
12 січня 2024, 18:07
#
Люди странные да если не вносить показания счетчика то у них автоматически генерируються примерные на основе прошлого потребления и это очень давно так … в чем вой что сложно раз в месяц чтобы родственники вносили или уведомить компанию что не кто не проживает а вой про

Я щомісяця надсилала свідчення і по можливості платила по лічильнику. Вчора з’ясувалося:
1. Що показники не приймалися. Чому я про це не отримувала жодного повідомлення?
2. Мені намалювали якісь дивні показники станом на 1.01.24 року в обсязі 540 кіловат, які я не надсилала.

Что не принимаються ??? их как бы в первых числах подать надо … а вообще не хочешь не можеш вернуться сидит 2 год заплоти пару сотен поддержи экономику, А вообще все это треш
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0
nitrolog
nitrolog
12 січня 2024, 18:39
#
Теж хотів це написати, що вони генерують середньомісячне споживання і після внесення показів автоматично перераховують і проблем немає, а ті хто вносили начебто постійно і навіть не дивилися попередні внесення звучить дуже тупо як відмазка, проте холодильник в них працює))
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0
Lolik1837
Lolik1837
12 січня 2024, 18:11
#
« навідаються до модних/красивих офісів Yasno в Києві.»

Если бы и «наведались» то явно не с офисов Yasno начинали бы , а с других мест.

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