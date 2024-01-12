Українці скаржаться на необґрунтовані борги за світло

Після заяви про відключення українці почали скаржитися на необґрунтовані борги за світло, які виставляє Yasno. Споживачі розкритикували роботу енергетичної компанії Yasno після заяви її генерального директора Сергія Коваленка про відключення світла у боржників на своїй сторінці у Facebook.

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Коваленко повідомив, що відключати електроенергію клієнтам з

заборгованостями розпочнуть із кінця січня. Напередодні, за 10 днів, компанія пообіцяла надсилати попередні попередження.

У відповідь споживачі стали на сторінці Сергія Коваленка один за одним

повідомляти про приписки в рахунках, що надсилаються Yasno, і заявляти про необґрунтовані борги, які не могли виникнути у людей. Хтось служить на фронті, хтось виїхав за кордон.

Що пишуть українці

«Поясніть мені, будь ласка, як військовослужбовцю, який уже понад рік на сході без вилазки та має квартиру у Києві. І так мені приходять

повідомлення про борг у 300 гривень і щомісяця якимось чудовим чином нараховується, хоча ніхто не проживає та не користується електроенергією.

Запитання: чому я не плачу? Раз на півроку буваю вдома в Києві, знімаю показники та вношу через кабінет та оплачую. Але як це зробити, коли ти десь під Авдіївкою, то під Бахмутом, то під Лиманом… І потім я маю приїхати додому і ще вирішувати, і платити за підключення???" — обурився Леонард Григор'єв.

У квартирі ніхто не жив, але борги зростали

Про схожу ситуацію повідомила і Алла Карлюк: сім'я виїхала, електроенергія не споживалася, але Yasno виставляла великі рахунки та нараховувала борги.

«Ми із сім'єю з лютого 22 року перебуваємо за кордоном. Фактично в

квартирі включений лише холодильник. За всі два роки в ній жили загалом

можливо місяць. Я щомісяця надсилала свідчення і по можливості платила по лічильнику. Вчора з'ясувалося:

1. Що показники не приймалися. Чому я про це не отримувала жодного повідомлення?

2. Мені намалювали якісь дивні показники станом на 1.01.24 року в обсязі 540 кіловат, які я не надсилала.

3. І зненацька з'ясувалося, що в мене є якийсь фантастичний для мене розмірів борг! Звідки це? І що мені робити з цим? Залишити в Бельгії 8-річну дитину та їхати до Києва в компанію Yasno?! Ви це серйозно?"

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У ході подальшого спілкування Алла також повідомила про відсутність зворотного зв'язку з боку Yasno та небажання допомагати клієнтам у складній ситуації. Про ту саму проблему написала і Алла Новікова — Yasno виставляє незрозумілий борг і немає відповіді компанії при з'ясуванні ситуації.

«Система сама приписала борг 2500 кВт на 7000 грн. Нині ще й відключать? У мене немає грошей заплатити заздалегідь Yasno на кілька років користування, тому що тяжко хворію і не працюю. Звернення нічого не дають, приймають заявку, відповіді немає», — повідомила вона.

Сергій Коваленко не пояснив, чому споживачі мають платити за не

спожиту електроенергію наперед (навіщо їм виставляють рахунок з

вимогою передоплати) та звідки виникають великі борги у людей, які виїхали і взагалі нічого не споживають.