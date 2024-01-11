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11 січня 2024, 19:15

Yasno розпочне відключення боржників від електроенергії з кінця січня

Столичний постачальник електроенергії Yasno, який входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників 29 січня. Про це заявив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, повідомляє ЕП.

Столичний постачальник електроенергії Yasno, який входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників 29 січня.
Фото: «Мінфін»

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Попередження про відключення

Відповідаючи на питання, чи отримали вже попередження боржники, як це передбачає урядова постанова, він зазначив, що є два типи попереджень.

«Перше — ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть», — заявив Коваленко.

Другий тип попередження, за його словами, вже передує безпосередньо відключенню споживача.

«Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, — ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів — для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг», — зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, це не означає, що всі, хто має борги, почнуть отримувати сповіщення з 29 січня.

«Звісно, всім одразу не буде розсилатися попередження. Всім приходять лише сповіщення», — сказав Коваленко.

«Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій — це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше», — додав він.

Коваленко наголосив, що відключення відбудеться після отримання саме попередження.

«10 днів, і проводиться відключення», — сказав керівник Yasno.

Як уникнути відключення

Він також розповів, як уникнути такого сценарію.

Так, у разі, якщо людини немає на території України, то, за словами Сергія Коваленка, вона може сплатити борг.

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«Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним застосунком. Це можна зробити з будь-якої точки світу», — зазначив він.

«Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує», — додав Коваленко.

А для того, щоб відновити постачання електроенергії, треба буде сплатити борг.

«Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання», — сказав гендиректор Yasno.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
11 січня 2024, 19:33
#
Какой ахметов злой чувак
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