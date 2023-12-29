Головне за тиждень: Пенсії, блокування рахунків ухилянтів та що очікує Україну у 2024 році

Пів року тому редакція почала новий інвестиційний експеримент: ми сформували три інвестиційні портфелі та почали наповнювати їх акціям та криптовалютами. На початку нового року підбиваємо перші підсумки, щоб з'ясувати, яка стратегія виявилась найвдалішою.

Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 38 гривень

Національний банк України встановив на 1 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,0020 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

Індексація пенсій відбудеться в березні — Шмигаль

Пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року так само виплачуватимуться вчасно. Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Найман: Що очікує Україну у 2024 році — курс долара, ВВП, нерухомість. Європа vs США vs Китай (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Еріком Найманом — українським економістом, співзасновником компанії HUG'S — про курс валют на 2024 рік, валютні обмеження НБУ, ВВП, економіку Європи, Китаю та США та багато іншого.

Долар понад 40 грн і прискорення інфляції: що буде з економікою, цінами та курсом у 2024 році

Економічні підсумки цього року суттєво перевершили попередні оцінки. Але на наступний рік прогнози все ж помірно-оптимістичні: економіка зростатиме нижчими темпами, а зростання цін прискориться. Чому так відбуватиметься, та яких показників очікують інвестори та банкіри, розповідає «Мінфін».

Держборг України збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда

Станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.

Уряд запропонував блокувати банківські рахунки ухилянтів: чи реально це зробити

Пізно ввечері 25 грудня уряд подав до парламенту законодавчі правки щодо питань мобілізації та проходження військової служби (законопроєкт № 10378). Документ запроваджує низку фінансових обмежень для тих, хто ухиляється від призову. Серед іншого, такі особи можуть втратити доступ до своїх банківських рахунків. Розберемо, як цю норму можна впровадити у життя.

Які акції підготували банки до різдвяно-новорічних свят

Цього року більшість банків відмовились від традиційних різдвяно-новорічних акцій. «Мінфін» зібрав спеціальні пропозиції, які підготували банки з нашого рейтингу стійкості для українців «під ялинку-2024».

НБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій

Національний банк вимагає від банків посилити валютний контроль за експортно-імпортними операціями клієнтів, коли йдеться про передоплати. А саме: регулятор розширив список своїх індикаторів для аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, які містяться у постанові НБУ № 8 від 2 січня 2019 року.

Уряд починає виплачувати кошти за зруйноване житло

Із 27 грудня 2023 року в Україні розпочинається виплата компенсацій за зруйноване житло, яке було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії.

Подорожчання кредитів та обслуговування карток: як банкіри відреагують на підвищення податку

На початку грудня Президент підписав Закон (№ 3474-IX) про підвищене оподаткування банків. Ще під час обговорення документа фінансисти казали, що нові податкові правила змусять їх підвищити тарифи на банківські послуги та ціни на кредити. «Мінфін» з'ясовував, наскільки реальними були такі погрози.

НБУ повідомив, коли почне перевіряти впровадження в Україні посиленої аутентифікації платежів

Національний банк не планує раніше 10 травня 2024 року проводити інспекційні перевірки щодо дотримання банками, іншими фінустановами та «Укрпоштою» вимог Положення № 58 про посилену автентифікацію на платіжному ринку.

Україна отримала $1,34 млрд в рамках проєкту Світового банку

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.

Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

Прибутки банків зросли у 6 разів за рік