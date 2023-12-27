Уряд починає виплачувати кошти за зруйноване житло

Із 27 грудня 2023 року в Україні розпочинається виплата компенсацій за зруйноване житло, яке було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії. Про це у Facebook написав віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто може отримати кошти

Компенсації виплачуватимуться у вигляді житлових сертифікатів, які можна використовувати для купівлі нового житла.

Отримати компенсацію можуть громадяни України, які:

є власниками житла, яке було пошкоджено або знищено

зареєстрували пошкодження або знищення житла в органах місцевого самоврядування

отримали техзвіт про повне знищення майна

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем розташування зруйнованого житла.

Процедура отримання коштів

Після отримання житлового сертифіката, його власник може забронювати кошти для купівлі нового житла через застосунок «Дія». Для цього необхідно:

вибрати розділ «Допомога»

натиснути кнопку «Забронювати кошти за сертифікатом»

ввести номер сертифіката та інші необхідні дані

Після бронювання коштів, у власника є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо за цей час угода не буде оформлена, необхідно буде повторно подати заяву на бронювання коштів у «Дії».

Важливо, що до укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, необхідно припинити право власності на той об'єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі.

Для цього необхідно подати заяву, документ, що засвідчує право власності, а також техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

Скільки людей отримають компенсації

Уряд України виділив на компенсації за зруйноване житло 20 мільярдів гривень. Очікується, що гроші отримають понад 100 тисяч українців.

Як зауважив віцепрем'єр, можна придбати будь-яку квартиру чи будинок — первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Якщо вартість обраної нерухомості вища, ніж вартість сертифікату, можна доплатити з власних коштів. Разом з тим, можливо об'єднати кілька сертифікатів для придбання одного об'єкту нерухомості.

Читайте також: До проєкту «Армія відновлення» залучили понад 77,8 тисячі українців

Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату — різницю можна отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з рф.

На сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн. Компенсації будуть здійснюватися в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікується можливість реалізації сертифікату на придбання будматеріалів та замовлення робіт — для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

Кубраков закликав громадян із розумінням поставитися до можливих технічних збоїв.