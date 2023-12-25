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25 грудня 2023, 11:02

Україна отримала $1,34 млрд в рамках проєкту Світового банку

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.
Фото:depositphotos

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З чого складається фінансування

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії.

А також гранти:

➖ $190 млн від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

➖ $50 млн від Уряду Сполучених Штатів Америки;

➖ $20 млн від Уряду Швейцарії.

«Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час», — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 грудня 2023, 11:34
#
Выпускайте «алекса». Пора рассказывать о «кабанчиках» и «оленях».
+
+15
youknow
youknow
25 грудня 2023, 11:50
#
+☻☻☻
+
0
youknow
youknow
25 грудня 2023, 11:50
#
Гарні новини
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 грудня 2023, 13:13
#
Для информации:

15 декабря — выделили https://minfin.com.ua/ua/2023/12/15/117889472/
25 декабря — собственно транш сегодня

Поэтому новость по сути не новая, просто технически сделали транш, который был согласован 10 дней назад, а по факту утверждён ещё давно в рамках относительно небольшой годовой поддержки от Японии (и вероятно благодаря Японии ещё пару млрд. согласовано на 2024 год).

По основной помощи от ЕС и США пока новостей нет, хотя власти считают что вопрос этот «уже решён». Посмотрим.
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