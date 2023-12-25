Україна отримала $1,34 млрд в рамках проєкту Світового банку

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони. Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів.

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З чого складається фінансування

Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії.

А також гранти:

➖ $190 млн від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

➖ $50 млн від Уряду Сполучених Штатів Америки;

➖ $20 млн від Уряду Швейцарії.

«Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час», — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.