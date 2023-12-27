Станом на кінець листопада державний та гарантований державою борг України становив 5 122,49 млрд грн або $140,82 млрд (в еквіваленті), збільшившись за місяць на 164,27 млрд грн або на $4,48 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
Держборг України збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда
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Зростання держборгу
Станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.
Зокрема, власне державний борг становив 4 799,47 млрд грн (93,69% загальної суми державного та гарантованого боргу) або $131,94 млрд. У тому числі зовнішній держборг — 3 258,5 млрд грн (63,61% загальної суми) або $89,58 млрд, внутрішній — 1 540,97 млрд грн (30,08% загальної суми) або $42,36 млрд.
Гарантований державою борг України становив 323,02 млрд грн (6,31%), або $8,88 млрд, в тому числі зовнішній — 254,27 млрд грн (4,96%) або $6,99 млрд, внутрішній — 68,76 млрд грн (1,34%) або $1,89 млрд.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.
У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.
Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.
Коментарі - 4
И 100% от ВВП очень скоро можно преодолеть даже не получая новых долгов — если включат печатный станок и в результате девальвации окажется совсем другая цифра в гривнах. Тот факт, что эти долги никто не спишет — и всё это «рабство» на годы для многих поколений — никого не беспокоит.
Но власти и дальше будут рассказывать про то как всё хорошо, что в ЕС уже почти завтра возьмут, что фин. помощь «уже утверждена», коррупцию практически победили, про рост экономики и железобетонную банковскую систему, которая каким-то волшебным образом начала во время войны приносить в два раза больше прибыли, чем в годы до войны.
Может ещё напишите какой рейтинг коррупции в Японии? И сколько там воруют безнаказанно власти? И вообще это вторая экономика в мире.
Проблема не в % долгов от ВВП, а в развитости экономики. Япония вкладывает деньги в заводы, фабрики, имеет нормальные законы и может всё это себе может позволить, у неё долг под низкий процент на многие годы и у них достаточный резерв чтобы обслуживать долг. В Украине долги по большей части разворовываются и затыкают ими дыры, которые во многом образованы благодаря коррупции.
И проблемы эти начались до войны — во время войны коррупция усилилась. То есть деньги идут не на развитие, а на проедание и затыкание дыр. Ещё и немало долгов под большой процент: одно дело эти проценты оплачивались бы экономическими успехами, другое — выплачивают лишь новыми долгами.
Но в принципе кому я доказываю что-то, если Вам и так всё понятно и что Украину сейчас будут заливать миллиардами целые годы. Нравится жить иллюзиями — никто Вам не мешает и не запрещает)