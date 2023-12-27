Держборг України збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда

Станом на кінець листопада державний та гарантований державою борг України становив 5 122,49 млрд грн або $140,82 млрд (в еквіваленті), збільшившись за місяць на 164,27 млрд грн або на $4,48 млрд. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Зростання держборгу

Станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.

Зокрема, власне державний борг становив 4 799,47 млрд грн (93,69% загальної суми державного та гарантованого боргу) або $131,94 млрд. У тому числі зовнішній держборг — 3 258,5 млрд грн (63,61% загальної суми) або $89,58 млрд, внутрішній — 1 540,97 млрд грн (30,08% загальної суми) або $42,36 млрд.

Гарантований державою борг України становив 323,02 млрд грн (6,31%), або $8,88 млрд, в тому числі зовнішній — 254,27 млрд грн (4,96%) або $6,99 млрд, внутрішній — 68,76 млрд грн (1,34%) або $1,89 млрд.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.

У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році — до повномасштабного вторгнення рф — становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.