Індексація пенсій відбудеться в березні — Шмигаль

Пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року так само виплачуватимуться вчасно. Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він також зазначив, що фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні. Наступного року Україна потребуватиме понад $37 млрд зовнішнього фінансування.

«Наразі вже маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій», — заявив очільник уряду.

Крім того, Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Погодження фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.

Нагадаємо

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.