Прибутки банків зросли у 6 разів за рік

За даними Національного банку , фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді — 7,85 млрд. грн. Про це у Telegram написав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев .

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Прибутки банків ростуть

У листопаді мале місце певне уповільнення нарощування прибутку банками через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім порівняно з минулим роком такі відрахування є меншими у 13 разів.

Проти аналогічного періоду минулого року чистий прибуток банків зріс у 6,7 рази, 11 місяців 2021 року — у 2 рази.

Отже, банки залишаються високоприбутковими та ефективними. Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати) та помірні відрахування у резерви.

За даними НБУ, чиста процентна маржа банків за 10 місяців склала 8% (порівняно з 7% та 6% за аналогічні періоди двох попередніх років відповідно).

Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців цього року — 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022 року, 32,9% за аналогічний період 2021 року).

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками третього кварталу 2023 року найбільше заробив Приватбанк (13,62 млрд грн), на другому місці Ощадбанк (7,34 млрд грн) й на третьому нещодавно націоналізований Сенс-Банк (колишній Альфа-банк) (3,44 млрд грн). Виходить, що найприбутковіші банки в Україні належать державі.

У п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

Нагадаємо, що на початку грудня президент підписав законопроект про оподаткування надприбутків банків. Ставка у 2023 році — 50%, у 2024 році — 25%.

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.