За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн.,
Прибутки банків зросли у 6 разів за рік
За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн.,
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Прибутки банків ростуть
У листопаді мале місце певне уповільнення нарощування прибутку банками через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім порівняно з минулим роком такі відрахування є меншими у 13 разів.
Проти аналогічного періоду минулого року чистий прибуток банків зріс у 6,7 рази, 11 місяців 2021 року — у 2 рази.
Отже, банки залишаються високоприбутковими та ефективними. Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати) та помірні відрахування у резерви.
За даними НБУ, чиста процентна маржа банків за 10 місяців склала 8% (порівняно з 7% та 6% за аналогічні періоди двох попередніх років відповідно).
Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців цього року — 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022 року, 32,9% за аналогічний період 2021 року).
Передісторія
Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками третього кварталу 2023 року найбільше заробив Приватбанк (13,62 млрд грн), на другому місці Ощадбанк (7,34 млрд грн) й на третьому нещодавно націоналізований Сенс-Банк (колишній Альфа-банк) (3,44 млрд грн). Виходить, що найприбутковіші банки в Україні належать державі.
У п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).
Нагадаємо, що на початку грудня президент підписав законопроект про оподаткування надприбутків банків. Ставка у 2023 році — 50%, у 2024 році — 25%.
Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.
Коментарі - 2
— как все понимают, основной доход сгенерирован «с воздуха», только этим объясняется тот факт, что прибыль банков во время войны почти в 2 раза больше, чем до войны — поскольку ОВГЗ и депозитные сертификаты по сути оплачиваются с гос. бюджета, а значит по факту с денег налогоплательщиков (текущих и в будущем) — всё это обозначает, что государство создало огромнейший пузырь, который исключительно держался на внешней помощи, которая временно прикрывала его крах (т.к. большинство полученных денег — это деньги в долг, лишь отсрочка платежа).
Сейчас власти кричат про крепкую экономику, рост везде, железобетонную банковскую систему (которую по сути само же государство «накачало» виртуальной прибылью).
Но реальность — как только внешняя финансовая помощь сильно сократится — этот «пузырь» — а именно банковскую систему в текущем виде — будет ждать крах. Единственное что её спасло — это именно фин. помощь. Нет никакой крепкой системы, всё построено только на этом «пузыре».
Главное что власти занимаются враньём и махинациями, попутно усиливая коррупцию. Такие игры с экономикой — ни к чему хорошему никого никогда не приводили. Даже во времена кризисов — все меры должны быть взвешены с взглядом на будущее, но тут головой не думали, тут думали только как побольше выпросить денег и побольше украсть.
1993 год скоро многие вспомнят…