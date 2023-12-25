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25 грудня 2023, 18:15

Прибутки банків зросли у 6 разів за рік

За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді — 7,85 млрд. грн. Про це у Telegram написав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд.

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Прибутки банків ростуть

У листопаді мале місце певне уповільнення нарощування прибутку банками через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім порівняно з минулим роком такі відрахування є меншими у 13 разів.

Проти аналогічного періоду минулого року чистий прибуток банків зріс у 6,7 рази, 11 місяців 2021 року — у 2 рази.

Отже, банки залишаються високоприбутковими та ефективними. Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати) та помірні відрахування у резерви.

За даними НБУ, чиста процентна маржа банків за 10 місяців склала 8% (порівняно з 7% та 6% за аналогічні періоди двох попередніх років відповідно).

Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців цього року — 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022 року, 32,9% за аналогічний період 2021 року).

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що за підсумками третього кварталу 2023 року найбільше заробив Приватбанк (13,62 млрд грн), на другому місці Ощадбанк (7,34 млрд грн) й на третьому нещодавно націоналізований Сенс-Банк (колишній Альфа-банк) (3,44 млрд грн). Виходить, що найприбутковіші банки в Україні належать державі.

У п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

Нагадаємо, що на початку грудня президент підписав законопроект про оподаткування надприбутків банків. Ставка у 2023 році — 50%, у 2024 році — 25%.

Законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+105
Genna Smatko
Genna Smatko
25 грудня 2023, 18:23
#
Нічого зато в наступному знизяться до нуля коли всі чоловіки познімають гроші з рахунків щоб влада не заморозила не не явку в військомат. Я свої вже зняв тому мені пофіг, а ви як хочете, можете подарувати зеленій владі свої кровні.
+
+75
Робин Гуд
Робин Гуд
25 грудня 2023, 18:31
#
Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати).

— как все понимают, основной доход сгенерирован «с воздуха», только этим объясняется тот факт, что прибыль банков во время войны почти в 2 раза больше, чем до войны — поскольку ОВГЗ и депозитные сертификаты по сути оплачиваются с гос. бюджета, а значит по факту с денег налогоплательщиков (текущих и в будущем) — всё это обозначает, что государство создало огромнейший пузырь, который исключительно держался на внешней помощи, которая временно прикрывала его крах (т.к. большинство полученных денег — это деньги в долг, лишь отсрочка платежа).

Сейчас власти кричат про крепкую экономику, рост везде, железобетонную банковскую систему (которую по сути само же государство «накачало» виртуальной прибылью).

Но реальность — как только внешняя финансовая помощь сильно сократится — этот «пузырь» — а именно банковскую систему в текущем виде — будет ждать крах. Единственное что её спасло — это именно фин. помощь. Нет никакой крепкой системы, всё построено только на этом «пузыре».

Главное что власти занимаются враньём и махинациями, попутно усиливая коррупцию. Такие игры с экономикой — ни к чему хорошему никого никогда не приводили. Даже во времена кризисов — все меры должны быть взвешены с взглядом на будущее, но тут головой не думали, тут думали только как побольше выпросить денег и побольше украсть.

1993 год скоро многие вспомнят…
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