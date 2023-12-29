Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 38 гривень

Національний банк України встановив на 1 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,0020 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 1 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,99 грн. Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

Читайте також: У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.