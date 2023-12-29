Національний банк України встановив на 1 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,0020 грн/$. Порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 2 копійки.
29 грудня 2023, 16:27
Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 38 гривень
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Валютний ринок
НБУ на 1 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,99 грн. Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.
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Джерело: Мінфін
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