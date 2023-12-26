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26 грудня 2023, 11:34

НБУ затвердив 6 додаткових критеріїв ризикових валютних операцій

Національний банк вимагає від банків посилити валютний контроль за експортно-імпортними операціями клієнтів, коли йдеться про передоплати. А саме: регулятор розширив список своїх індикаторів для аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, які містяться у постанові НБУ № 8 від 2 січня 2019 року.

Національний банк вимагає від банків посилити валютний контроль за експортно-імпортними операціями клієнтів, коли йдеться про передоплати.
Фото: depositphotos

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Для цього Нацбанк затвердив Постанову № 160, якою розширив 8-й індикатор для перевірки документів щодо валютних операцій компанії — розписав за якими ознаками потрібно визначати зовнішньоекономічні контракти, які потребують посиленої перевірки банків.

Тепер у ньому йдеться, що валютні передоплати будуть вважатися ризиковими за наявності однієї або кількох таких ознак:

1. Порушення граничних термінів розрахунків за експортними/імпортними контрактами, встановленими Нацбанком або центральним органом виконавчої влади.

2. Виявлення у компанії-резидента порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними контрактами на загальну суму від 20 розмірів граничної суми за ст. 20 закону про фінмоніторинг та вище. Йдеться про поріг 400 тис. грн та 20-кратний розмір — 8 млн грн.

3. Наявність змін/додаткових угод до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків постачання контрагентом-нерезидентом товарів.

4. Неодноразові випадки повернення контрагентом-нерезидентом на користь клієнтів банку передоплати у розмірі понад 50% від суми первинного платежу за операціями імпорту товарів протягом попереднього року.

5. Створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів.

6. Наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Якщо валютна операція потрапляє до категорії ризикових, банк відмовляє компанії у її проведенні.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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