Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків. Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.

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План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:

Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.

Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.

Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.