У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків. Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.
25 грудня 2023, 11:39
Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році
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План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:
- Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.
- Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.
- Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.
Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.
Джерело: Мінфін
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