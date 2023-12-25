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25 грудня 2023, 11:39

Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків. Відповідний план-графік ДПСУ оприлюднила на своєму вебсайті.

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

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План-графік на 2024 рік складається з чотирьох розділів:

  • Розділи «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» та «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» містять перелік 2172 суб'єктів.
  • Розділ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» налічує 914 осіб, до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.
  • Розділ «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік 156 перевірок.

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
25 грудня 2023, 11:58
#
Я так розумію, це тільки початок та бажання навчити бізнес сплачувати податки.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
25 грудня 2023, 12:33
#
Швондеры правят балом
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