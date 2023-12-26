Мінфін залучив 20 млрд від продажу облігацій

На останньому у цьому році аукціоні ОВДП, 26 грудня, Мінфін залучив 20,7 млрд гривень в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

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Найбільше інвесторів зацікавили короткі гривневі папери на 6 та 7 місяців під 16,50% та 16,49%, загальна сума, яку залучили від цих ОВДП становить 10 млрд грн. Від продажу річних облігацій у валюті під 4,66% було залучено у бюджет 7,6 млрд грн у еквіваленті.

Джерело: Мінфін

Минулого тижня на аукціоні ОВДП Мінфін залучив 7,5 млрд грн. Рекордна сума була зафіксована 20 червня, тоді від продажу держоблігацій бюджет отримав 31,4 млрд грн.

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