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13 грудня 2023, 12:40

МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року. Про це повідомив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, передає пресслужба МВФ.

Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року.
Фото: epravda.com.ua

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Що каже МВФ

«Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір», — наголосив він.

Зазначається, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

Читайте: Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала

Передісторія

У серпні 2022 року Мінфін погодив з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько $21,1 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 12:53
#
Бідні кабанчики)) А такі були сподівання на девальвацію, щоб хоч трохи зменшити свої збитки від купівлі долару :)
+
+45
Anton Chy
Anton Chy
13 грудня 2023, 12:57
#
Так, а кто теперь нам в долг будет давать, если можно просто на пару лет отсрочить выплату?
+
0
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
13 грудня 2023, 13:01
#
Ті кому треба спокійний регіон на сході європи, кризи з біженцями, зростання рівня бандитизму (а він буде) але питання в кількості.
+
+25
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 грудня 2023, 13:20
#
Ви такі мрійники… подивитесь що буде в 2024 році
+
0
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 13:42
#
А що буде, розкажете? А то такі пусті казочки від кабанчиків ми чули усі 7 років до війни, і минулого року звісно також, от приклад:
APREL1982
4 июля 2023, 21:01
#
Чувак иди лесом со своей стратегией, скоро осень всё увидишь

Ну, а чому кабанчики намагаються залякати оленів усілякими нісенітницями, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230482/
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
13 грудня 2023, 13:23
#
МВФ и Мировой Банк! Плюс др.страны. Главное % платить!
+
0
Alex2006
Alex2006
13 грудня 2023, 13:43
#
Усі ті, хто і зараз
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0
penetrator1963
penetrator1963
13 грудня 2023, 13:01
#
А что, причин больше нет?))
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