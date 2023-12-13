МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року

Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року. Про це повідомив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, передає пресслужба МВФ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже МВФ

«Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір», — наголосив він.

Зазначається, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

Читайте: Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала