Мораторій на виплату урядом України зовнішнього боргу діятиме до 2027 року. Реструктуризацію проведуть до середини 2024 року. Про це повідомив очільник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, передає пресслужба МВФ.
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу до 2027 року
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Що каже МВФ
«Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір», — наголосив він.
Зазначається, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.
Читайте: Кредитори запропонували Мінфіну попередню модель реструктуризації зовнішнього боргу — Фіала
Передісторія
У серпні 2022 року Мінфін погодив з інвесторами пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько $21,1 млрд.
Коментарі - 8
APREL1982
4 июля 2023, 21:01
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Чувак иди лесом со своей стратегией, скоро осень всё увидишь
Ну, а чому кабанчики намагаються залякати оленів усілякими нісенітницями, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230482/