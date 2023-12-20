У Приватбанку розповіли, які облігації купують найбільше

Найбільшим попитом у інвесторів, які купують ОВДП через Приватбанк , користуються військові облігації Нова Каховка (погашення травень 2024) та облігації Сімферополь (погашення січень 2025). Про це пише пресслужба банку у Telegram.

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Як повідомив керівник Управління цінних паперів Приватбанку Борис Бисько, з початку 2023 року клієнти банку вже інвестували у державні папери понад 10 млрд грн. Загалом на сьогодні українці вклали в держпапери понад 51 млрд грн, з яких частка інвестицій клієнтів Приватбанку — майже 15 млрд грн.

За підсумками третього кварталу 2023 року Приватбанк посідає перше місце в рейтингу первинних дилерів за обсягами торгів ОВДП згідно інформації Міністерства фінансів України. На другому й третьому місцях — Укрексімбанк та Ощадбанк.

За словами Бориса Биська, здебільшого клієнти банку інвестують у гривневі ОВДП (64,5%) та облігації в доларах США (33,7%).

Середня сума операцій з купівлі державних паперів через Приват24 складає 435 тис грн. При цьому, 80% клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

Поріг для входу в облігації у Приватбанку — 50 тис грн.

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