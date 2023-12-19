Міністерство фінансів 19 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,50 млрд грн, що на 2,29 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 5,21 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін на аукціоні продав облігації на 7,5 мільярда
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 5,20 млрд грн під 16,79% з погашенням 20 листопада 2024 року;
- 679,30 млн грн під 17,57% з погашенням 15 жовтня 2025 року;
- 552,37 млн грн під 18,60% з погашенням 24 лютого 2027 року.
В іноземній валюті:
- 26,45 млн євро під 3,20% з погашенням 12 вересня 2024 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.
Коментарі - 1
При этом сейчас привлекается в среднем около 10 млрд. в неделю и не уверен, что по прозрачному рыночному принципу, а не по принципу выкупа госбанками преимущественно в полу-принудительном порядке.
Такой объём естественно рынок не закроет никак, хотя встречал тут «экспертные заявления», что якобы внутренний рынок может потенциально вытянуть такой объём ОВГЗ в случае отсутствия внешней фин. помощи.
Но по факту — нет, поэтому будет выкупать НБУ, что равно печатному станку. Это вызовет девальвацию гривны, что резко снизит привлекательность гривневых ОВГЗ, а валютные разве что будут покупать как мусорные бумаги с привлекательной ставкой (и то не факт).
Сумма выпусков ОВГЗ еженедельно — в этом случае будет увеличиваться, т.к. при двельвации гривны возрастут и потребности бюджета, мы слишком зависим от импорта сейчас.
И тут сейчас казалось бы «сказочная для нас» инфляция как было в Турции 80% или Аргентине 100% годовых — может быть ещё умеренным сценарием, как говорится — хоть бы не уровень Зимбабве / Венесуэлы.
Но правительство об этом говорить не хочет и даже думать не хочет. Все упёрлись только в то, что помощь внешнюю обязательно дадут, а потому все коррупционные расходные статьи — «на месте», урезать никто не будет и с коррупцией бороться тоже не нужно.
Но всё увидим, время расставит на места.