Українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські хакери атакували 15 сайтів компаній рф
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Що відомо
«До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ рф (виготовлення будівель і постачання деревини)», — йдеться в повідомленні.
Крім того, кіберспеціалісти проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари.
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Атака на «Київстар»
12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.
Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.
У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».
Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.
Коментарі - 3
Податкову службу росії також зломали, але без яких небудь суттєвих наслідків.
Але щоб сказати що то велика перемога чи це якось вплине на дегенератів …
До того ж фраза «Война скоро закончится. Наша общая цель — сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие» написана таким дрібним шрифтом що напис непомітний і до того ж букви розпливаються через масштабування картинки.