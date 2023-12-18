Українські хакери атакували 15 сайтів компаній рф

Крім того, кіберспеціалісти проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари.

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Атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.