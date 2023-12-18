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18 грудня 2023, 9:39

Українські хакери атакували 15 сайтів компаній рф

Українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські хакери атакували 15 сайтів компаній з нагоди Дня російських ракетних військ.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ рф (виготовлення будівель і постачання деревини)», — йдеться в повідомленні.

Крім того, кіберспеціалісти проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари.

Читайте: Чому нас навчила атака на Київстар і чи можуть хакнути інших операторів

Атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 10:01
#
Так, а назви цих підприємств?
+
0
veritas69
veritas69
18 грудня 2023, 10:08
#
Це очевидно, щоб неможливо було перевірити подану інформацію.
Податкову службу росії також зломали, але без яких небудь суттєвих наслідків.
+
0
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 10:22
#
Чебоксарська тепломережа і справді дефейснута http://chteplo.ru/

Але щоб сказати що то велика перемога чи це якось вплине на дегенератів …

До того ж фраза «Война скоро закончится. Наша общая цель — сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие» написана таким дрібним шрифтом що напис непомітний і до того ж букви розпливаються через масштабування картинки.
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