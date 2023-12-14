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14 грудня 2023, 12:45

Чому нас навчила атака на Київстар і чи можуть хакнути інших операторів

Внаслідок кібератаки на Київстар у мільйонів осіб зник зв'язок та доступ до інтернету. Чому захист мобільного оператора не впорався із загрозою, та які висновки мають зробити інші компанії, розмірковував експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

Внаслідок кібератаки на Київстар у мільйонів осіб зник зв'язок та доступ до інтернету.

Хакнути можуть кого завгодно

Спокійно, громадяни, давайте розберемося, що сталося з Київстаром, чого чекати в подальшому, і ще декілька неочевидних висновків.

По-перше, як вже багато хто зазначив, роль кібербезпеки не варто применшувати. А то кібербезпека применшить тебе. Або когось ще.

По-друге, хакнути можуть кого завгодно — питання лише у кількості ресурсів, грошей, фахівців та часу атакувальника. Кіберкоманда Київстара є однією з найпотужніших в Україні, але навіть їх змогли серйозно просадити. А ти досі користуєшся рашистським Телеграмом, поставив примітивний однаковий пароль на всі акаунти, і мультифактор не включив.

По-третє, подібні кібероперації готуються місяцями (інколи — роками), і включають соцінженерію, ботнети, дорогезних вузькоспеціалізованих фахівців, ще коштовніші експлоїти, а бюджети подібного класу операцій можуть рахуватися у мільйонах доларів.

Тому подібні атаки — це дорогий штучний товар, він апріорі не може бути масовим. Особисто я не чекаю аналогічних сценаріїв у інших українських операторів. Їх атакують сотні раз на день 24/7, просто це геть непублічна інформація. Іншу критичну інфраструктуру неодмінно атакуватимуть, питання лише «коли» і «які будуть наслідки».

Як підготуватись до атак

У сучасному світі не можна сподіватися, що тебе не хакнуть. Хакнуть обов’язково — якщо сильно захочуть. Головне — готуватися до наслідків, точніше — до їх мінімізації. Мати підготовлений план В, план С і план D. Disaster&Recovery Plan. Ось у чому полягає сучасний професійний підхід.

Наскільки все це було застосовано компанією Київстар — побачимо зі швидкості відновлення. Думаю, «голос» відновлять відносно швидко, передачу даних — пізніше, все інше — потім. Відновити можна практично всю інфраструктуру, навіть якщо ракета прилетіла в дата-центр — аби люди не постраждали.

До речі, ЙР дуже сильно намагалася покласти усіх українських операторів та провайдерів у лютому-березні 2022 року — але не змогла. І тому що до атак готувалися, і тому що ЙР пропиляли усі гроші, сподіваючись на «Київ за три дні». І ще тому, до речі, що українська індустрія доступу до інтернету майже повністю приватна і досі ніяк не регулюється державою — завдяки чому зберігає дивовижну відновлювальну здатність (resilience). І так, «націоналізація Київстар» — погана ідея.

А керівникам та CISO великих компаній я б порадив просто зараз змінити паролі доступу до контроллера доменів, до корпоративного VPN, пропатчити усе, що патчиться, а потім замовити аудит безпеки інфраструктури. Це першочергово. А потім провести тренінги з персоналом та окремо спеціалізований тренінг із кібербезу — для ІТ-фахівців. Тому що — о диво! — досить часто ІТ-фахівець ніц не шарить у кібербезпеці.

І трохи позитиву наостанок.

Рік тому ми усі взагалі сиділи не тільки без будь-яких мобільних операторів, а взагалі у темряві — від декількох годин до декількох діб. Я книжки читав, наприклад. І нічо, вижили якось.

Читайте також: Як кібератака на «Київстар» вплинула на роботу НБУ та банківської інфраструктури

Головне, щоб ЗСУ продовжували свою тяжку героїчну роботу. Все інше — менш важливо. «І це також пройде».

Автор:
Корсун Костянтин
Експерт з кібербезпеки Корсун Костянтин
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 15:05
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Уважаемый эксперт! Меня, как гражданина Украины абсолютно «не чешет» от слова …совсем… безопасность какой то частной конторы!!!
Не надо манипулировать понятиями -Есть частный сектор и есть государственный! И меня интересует ЗАЩЕЩОННОСТЬ гос сектора и обьектов критической инфраструктуры.
У вас есть предложения или, хотя бы свое мнение по этой проблеме? Если есть озвучьте, если нет — то соответственно …о чем дальше говорить!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 15:54
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Добавлю, вы даже, как эксперт, не понимаете смысл самой проблемы… Тем более в перспективе для будущего страны.
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Ranet
Ranet
14 грудня 2023, 16:32
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Представляет.
В штатах функции нацбанка в частных руках, и ничего, как-то справляются.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 16:37
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Да не может быть???
А как же
Созданная еще в 60 годах
National Communications System — NCS

Может расскажите кого и как эта систем обслуживает, всегда интересно послушать умного человека! Но думаю ответа не услышу!!!
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Genna Smatko
Genna Smatko
14 грудня 2023, 16:32
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Звонити треба по інтернету через месенжери тоді взаглі непомітно чи хакнули чи ні.
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