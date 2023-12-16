«Київстар» відновив роботу мобільного інтернету по всій країні

Фахівці мобільного оператора «Київстар» включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Відновлення мобільного інтернету

Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.

Зазначається, що мобільний інтернет може працювати зі зменшеною швидкістю, однак в міру стабілізації роботи мережі, його якість буде покращуватись.

Як додали в компанії, за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше — послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.

Читайте: «Київстар» стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг

Понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

«Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар», — уточнили в операторі.

Водночас у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком, та спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

У «Київстарі» пояснили, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити та виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.