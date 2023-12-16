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16 грудня 2023, 9:02

«Київстар» відновив роботу мобільного інтернету по всій країні

Фахівці мобільного оператора «Київстар» включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фахівці мобільного оператора «Київстар» включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відновлення мобільного інтернету

Послуга працює в усіх стандартах зв`язку, в тому числі 4G.

Зазначається, що мобільний інтернет може працювати зі зменшеною швидкістю, однак в міру стабілізації роботи мережі, його якість буде покращуватись.

Як додали в компанії, за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше — послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.

Читайте: «Київстар» стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг

Понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

«Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар», — уточнили в операторі.

Водночас у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком, та спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

У «Київстарі» пояснили, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити та виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Атака на «Київстар»: що відомо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Марія Нік
Марія Нік
16 грудня 2023, 10:13
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У кого еще интернет не работает?
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