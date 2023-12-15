Оператор мобільного зв'язку «Київстар» стабілізував зв'язок у Києві та відновив послугу міжнародного голосового роумінгу після масованої кібератаки. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Київстар» стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.
Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги «Домашнього Інтернету».
«Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. Сьогодні в планах компанії — подальше відновлення послуг передачі даних. Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки», — йдеться в повідомленні «Київстар».
Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.
Які ще є проблеми
У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх усувають.
У «Київстар» нагадали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону.
Читайте також: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені
Атака на «Київстар»: що відомо
12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.
Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.
У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».
Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.
Коментарі