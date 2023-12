Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після завершення зустрічі лідерів ЄС Орбан повідомив, що вето накладено на допомогу Україні та що країни-члени ЄС повернуться до цього питання наступного року на новому саміті.

«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки», — написав він.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.