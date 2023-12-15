Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС. Про це він повідомив у Х (раніше Twitter).

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Після завершення зустрічі лідерів ЄС Орбан повідомив, що вето накладено на допомогу Україні та що країни-члени ЄС повернуться до цього питання наступного року на новому саміті.

«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки», — написав він.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Фінансування України попри угорське вето

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Віктор Орбан заблокував її ухвалення, повідомляє Європейська правда.

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Президент Євроради стверджує, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.

«Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу», — заявив він.

Утім, Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.

Мішель не уточнив, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

«У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку», — сказав політик.