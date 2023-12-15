Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС. Про це він повідомив у Х (раніше Twitter).
Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС
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Після завершення зустрічі лідерів ЄС Орбан повідомив, що вето накладено на допомогу Україні та що країни-члени ЄС повернуться до цього питання наступного року на новому саміті.
«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки», — написав він.
Summary of the nightshift:— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023
🚫 veto for the extra money to Ukraine,
🚫 veto for the MFF review.
We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.
Фінансування України попри угорське вето
Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Віктор Орбан заблокував її ухвалення, повідомляє Європейська правда.
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Президент Євроради стверджує, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.
«Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу», — заявив він.
Утім, Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.
«У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей „мегапакет“. І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні», — заявив він.
Мішель не уточнив, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.
«У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку», — сказав політик.
Коментарі - 8
Чего-то работающего, чтобы искоренить коррупцию, власти не хотят принимать — т.к. сами коррупционеры, поэтому и существуют до сих пор всякие «скрутки НДС», коррупция на таможне и так далее — где выстроены целые схемы.
А если и принимают закон формально для ЕС — всега оставляют лазейку для коррупционеров, которую потом вместо старой схемы — используют, надеясь что ЕС не заметит.
Поэтому о реформах больше разговоров, чем реальных изменений для жизни Украины.
«При этом следующее запланированное заседание Евросовета должно пройти в марте 2024 года.»
Но в бюджет Украины уже заложено 18 млрд. евро от ЕС и пока на это власти лишь заявляют «ну пару месяцев без помощи особой роли не сыграют» — я согласен, что может пару месяцев сейчас вряд ли что-то изменят (запасы есть), но для власти — ни о каком плане Б речи не идёт — они уверены что в январе-марте ЕС и США обязательно дадут денег.
Посмотрим, всё увидим как будет.
Все проблемы выделения — позиция Орбана и его торговля с ЕС. Орбана или дожмут или сделают обходной путь, правда своими действиями он может добится реформы права вето в ЕС. Ведь ясно, что не может одно государство без веских оснований (а их нет) блокировать решение всех остальных. Потому что это уже цирк и шантаж.
А вот украинские власти решили, что им все должны и только один вариант — либо денег дадут, либо будут ходить кричать какой плохой Орбан, но денег «в кармане» от этого не появится, а думать об этом даже не хотят.