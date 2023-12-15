Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це президент Євроради Шарль Мішель повідомив в X (раніше Twitter).
Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
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«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою», — написав Мішель.
Зазначається, що Європейська рада також надала Грузії статус кандидата в ЄС.
Також ЄС почне переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства. Мішель попросив комісію представити звіт до березня з метою ухвалення такого рішення.
«Ясний сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту», — додав Шарль Мішель.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 8 листопада Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС.
Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала майже всі вимоги, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ.
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Более того, даже с принятием этого решения — Урсула фон дер Ляен сказала, что Украина для начала должна выполнить 7 пунктов, чтобы обсудили технические моменты начала переговоров. А там среди этих пунктов — показать реально эффективную борьбу с коррупцией. Этого не сделано и не факт что будет в ближайшее время сделано — и даже если технически переговоры начнутся, то никто «формальную» борьбу с коррупцией не возьмёт во внимание.
А реальная — никому не нужна, для украинской власти это норма.
Ну и «вишенка на торте» — новость про то, что пакет на 50 млрд. евро пока что заблокировали, вероятно до середины января или даже марта.
Но про эту новость скорее всего мало писать будут, а власти будут везде заявлять про очередную свою «перемогу» потому что приняли формальное решение о переговорах. А коррупция вообще мало кого беспокоит, разве что на уровне заявлений Подоляка: «мы знаем что у людей накопилось много вопросов о коррупции». Вот и всё)
Середня протяжність періоду приєднання країн до ЄС.
Наприклад Польща: заявка 1994, початок перемовин 1998, вступ 2004.
Турция кандидат с 1999, переговоры с 2005 — хотя, но они не так и спешат. Черногория в переговорах с 2012 года — до сих пор не в ЕС. Северная Македония с 2020 года в переговорах.
И это страны с меньшим уровнем коррупции чем в Украине: рейтинг Transparency по поводу коррупции — рейтинг:
Черногория — 65
Северная Македония — 85
Турция — 101
Украина — 116
Понятно что коррупция — не единственный фактор, но очень показательно, у нас уже заявляют про вступление в ЕС через пару лет и что все требования выполнены, мол не понимаем что ещё с нас хотят — это Венгрия такая плохая что не хочет Украину в ЕС. И что коррупция уже «практически побеждена» и так далее.
Украине дали «фору» в этих этапах скорее с политической точки зрения и чтобы морально поддержать. Но реально — до норм ЕС ещё огромное количество реформ надо провести, а главное — реально снизить масштаб корруцпии хотя бы до уровня стран ЕС (та же Румыния очень серьёзно занялась вопросом коррупции чтобы вступить в ЕС).
Так что пока только разговоры: украинские политики кричат что «какие мы хорошие, нас не берут», а реальность совсем иная.
Думаю тут последний этап растянется на многие годы, если вообще удастся его реализовать.
Тоді про що кампанія «десять років»? А хтось думав це буде швидше бо в інших було швидше?
Но у нашей власти это «уже вот-вот», как будто в следующем году уже в ЕС будем.
Но реальность покажет, что «финальный босс» окажется недостижим судя по всему ещё лет 10 или больше. Когда смогут реально искоренить по-максимуму коррупцию — тогда можно говорить о чём-то.
А мотивация делать реформы должна быть не только из-за вступления в ЕС, а из-за того чтобы сделать Украину процветающим и некоррумпированным государством.
Но у украинской власти другой подход — принять формально для ЕС какие-то законы, которые не работают, набрать штат НАБУ, который толком не работает, а сами коррупционные схемы никто искоренять не хочет. Поэтому чувствую будут пытаться водить за нос ЕС — мол «мы всё делаем, у нас всё хорошо», а реальных результатов не будет — поэтому ЕС и не согласится взять Украину в ближайшее время.
Не исключаю что когда-то глобально что-то изменится. Но похоже что очень нескоро.
І не менш дивно ігнорувати купу позитивних моментів, які отримали вже зараз, від відкриття переговорів. Це був не «фінальний бос», але дуже складний бос, якого ми подолали.
А мотивації забагато не буває. Одне бажання зробити процвітаючу країну — це звісно добре, але шансів досягти мети значно більше, коли тобі в цьому допомагають рекомендаціями і стимулюють пряниками. І, відповідно, шанс щось зробити був би мізерний, якби у відповідь на наші зусилля і попри обіцянки, переговори б не відкрили з формального приводу «забагато корупції».
Но понимаю что это «подарок» больше, а не заслуга украинских властей, тут не может быть иллюзий по этому поводу — т.к. из того что понял — даже 7 шагов до этого этапа ещё не выполнила Украина, но решили пока что на них закрыть глаза и сделать одобрение уже на саммите в декабре.
А так в любом случае пускай такая «фора» будет мотивацей властям менять ситуацию. Это плюс что такой «мотиватор» есть, а как будет на практике — увидим.
Відкриття переговорів — це велика перемога для нас. Успішно зроблений ще один крок. Далі тільки власне вступ до ЄС, який вимагає одностайного рішення всіх країн. Тобто, найближчі років 5 тепер практично неможливо блокувати наш рух до ЄС. Якби переговори не відкрили, то ми б так і топтались на одному місці, не отримуючи реальних вимог, які можна виконати. І з незрозумілим горизонтом наступних дій.
Тепер же, ніякий орбан чи фіцо не зможуть блокувати вже реальні вимоги для вступу. І ми спокійно отримаємо величезний список реформ, які нам не менш важливі за власне вступ. І далі все залежить лише від нас, як ми ці реформи робитимемо. А залежність від рішень окремих країн зʼявиться аж перед моментом вступу.
Це величезне досягнення.
Ок, дали бы этот список или нет — Украина могла бы и сама знать его на опыте других государств (если бы хотела) — или вести переговоры независимо от статуса «официального открытия переговоров». Потому что про эти реформы много раз уже говорилось, а по факту они не делаются.
«Величезне досягнення» — ок, сделали Украине поблажку и фору чтобы её поддержать, потому что вневоенное время даже на такой этап не перевели бы с подобным уровнем коррупции. Просто такой психологический ход, чтобы показать поддержку, а не за реальные заслуги.
Хорошо ли это? Да, хорошо, но это не достижение украинской власти, а подарок от ЕС по сути «на будущее».
Будут тянуть, предлагать всевозможные шаги в ЕС (про которые Украина и так знает, но не хочет проводить реальных реформ) — но в ЕС без реальных результатов по коррупции — никто не возьмёт. Эти реформы могли бы проводить и без вступления в ЕС, чтобы стать успешным государством — тогда бы с руками и ногами хотел бы забрать в ЕС.
Но зачем? Будут кричать дальше про «перемогу», просто потому что сделали такой «подарок», который реально в жизни украинцев ничего не меняет.
Так в чём «перемога»?
Раньше — размыто, кандидата нам давать не хотят, у нас самобытное развитие и прочий бред.
Посмотрим как будет на практике.
Они реально собираются и скоро нас взять. Раньше не думали. Собственно возврат долгов/грантов будет за счет интеграции в ЕС и программ развития для новичков.
Да и нашу власть любую будут скклонять с одной стороны народ с другой ЕС.
Миллионы беженцев приютили.
Что делать потом? Нам помщь много лет понадобится и после войны + восстановление страны/разминирование.
Проще и логичнее это делать в составе ЕС, то есть они решили дотянуть нас до критерией, сделать нормальной страной. Если раньше были только задачи — типа «поборете коррупцию — тогда посмотрим», то теперь за выполнение конкретных задач конкретное действие: кандидатство, начало переговоров и все в ускоренном формате.
+ Они реально барьеры снимают, из-за этого то фермеры ЕС бастуют, то перевозчики. Мы уже в одном энергорынке, электричество покупаем, у нас газ свой хранят.
Если ждут через 15 лет и 10% от этого не делают.
https://www.youtube.com/watch?v=ocSfeSsQFCI
ТЦК — это юридическое лицо, которое проводит медкомиссии без лицензии МОЗ!
По факту с точки зрения заокнов Украины — Ким с шурнашлюхой обсуждают, какие делаются нарушения законов — ! для проведения мобилизации! — причем в ихидной и язвенной форме! Ведь государство крышует!
Напомню — в первую очередь член ЕС — это правовое государство!!!
Из свежего:
в РФ приняли акциз на сладкое, после этого я читаю в украинском сми предложения ввсести акциз на сладкое!
Т.е. по вашему — фейк то что приняли в РФ акциз на сладкое, или то что в Украине предлагали ввести акциз на сладкое, или просто так совпало по времени?
А ну да есть же законопроект № 9032… только не пытайтесь меня разубедить, что это не копипаста законов эРэФии…
1 Не надо «путать» слово Евросоюз и слово Шенгенское соглашение, это совсем разные вещи.
2 Никогда, от слова -лет 10 Украина не попадет в эти организации. И дело не в реформах и других вопросах.
3 Не надо представлять «Шенген» как беззубый союз, который с помощью спец служб не мониторит реальные политические составляющие в Украине. И именно политических!
4 Никогда, как во времена Ющенко, Украина не была близка к ЕС и НАТО. Но «интриги» порошенко и януковича против тимошенко, сделали свое дело! Одно дела, комсомолка, фрау Меркель, которая выросла в интригах, а другое дело молодые евродепутаты, которые по природе, не понимают смысл таких интриг.
5 Ну, а о НАТО уже давно вс сказано, и все всем понятно.
p/s
псевдоинтеграторы в Украине, специально переводят «проблему» в материальное русло, отводя внимание от политической составляющей! Чем больше украинский политик горлопанит о реформах, тем больше у него желания остаться у власти и уже легально деребанить не украинский бюджет а европейские деньги!