Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів

Страхування суден — один із найскладніших проєктів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко під час відеодзвінка зі старшим партнером найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспіном Еллісоном.

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Страхування суден

«Спільно зі страховим ринком ми вже реалізуємо перші проєкти в частині механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України. Для нас це дуже важливо, адже сприятиме безпеці морських перевезень і збільшенню обсягів українського експорту. Страхування суден — один із найскладніших проєктів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні. Наші подальші спільні кроки будуть направлені на розширення впровадження подібних страхових інструментів для інших видів експорту», — наголосила Свириденко.

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Що дозволить новий механізм

Новий механізм страхування морських перевезень в територіальних водах України дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що своєю чергою дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100−140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

Ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю.

Реалізація механізму страхування морських перевезень дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міжнародний страховий брокер — компанія Marsh McLennan — оголосила про співпрацю з урядом України, щоб допомогти відкрити доступ до світового страхового ринку.

21 червня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну.

Своєю чергою, голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, повʼязаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк.

Читайте: У Лондоні анонсували нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Раніше Мінекономіки повідомило, що Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Страхування відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).