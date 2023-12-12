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12 грудня 2023, 12:37

«Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков

Мобільний оператор «Київстар» має відновити звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин, повідомив віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков, пише LIGA.net.

Мобільний оператор «Київстар» має відновити звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин, повідомив віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков, пише LIGA.net.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові Що відомоЗа словами Кубракова, наразі тривають ремонтні роботи і вже за кілька годин звʼязок має відновитися.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові

Що відомо

За словами Кубракова, наразі тривають ремонтні роботи і вже за кілька годин звʼязок має відновитися.

Нагадаємо

Зранку, 12 грудня, абоненти мобільного оператора «Київстар» з усієї України не можуть скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет через масштабний збій. У компанії заявили про технічні проблеми.

Читайте: Стала відома причина масового збою у мережі «Київстар»

Джерела dev.ua в компанії розповіли, що причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+83
KValera
KValera
12 грудня 2023, 12:55
#
«Два-три тижні» — та це ж вже було.
+
0
NN NN
NN NN
12 грудня 2023, 14:05
#
Откуда ж они знают?
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