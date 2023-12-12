Мобільний оператор «Київстар» має відновити звʼязок упродовж чотирьох-пʼяти годин, повідомив віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков, пише LIGA.net.
12 грудня 2023, 12:37
«Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков
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Що відомо
За словами Кубракова, наразі тривають ремонтні роботи і вже за кілька годин звʼязок має відновитися.
Нагадаємо
Зранку, 12 грудня, абоненти мобільного оператора «Київстар» з усієї України не можуть скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет через масштабний збій. У компанії заявили про технічні проблеми.
Читайте: Стала відома причина масового збою у мережі «Київстар»
Джерела dev.ua в компанії розповіли, що причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі.
Джерело: Мінфін
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