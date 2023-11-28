Закон про підвищення податку на прибуток банків з 18% до 50% у 2023 році й до 25% у наступні роки ухвалено без обговорення з банками, він є дискримінаційним і має довгострокові негативні наслідки для інвестиційного й бізнес-клімату в Україні, вважає голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук, пише Інтерфакс-Україна.
Голова Райффайзен Банку різко розкритикував закон про підвищення податку на банки
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Критика закону
«Не можна визначати надмірний прибуток банків за результатом одного року. Ретроспективне оподаткування надмірних доходів за 2023 рік, а також збільшення податків на прибуток банків у майбутньому є необґрунтованим і позбавляє акціонерів банків бажання інвестувати в цей бізнес», — сказав голова найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом.
Писарук наголосив, що підтримує необхідність у нинішніх умовах тимчасово підвищити податок на прибуток банків і публічно про це заявляв.
За його словами, ухвалений у першому читанні варіант про підвищення податку до 36% на 2024−2025 роки обговорювали з банками, і він був справедливим.
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Як вважає банкір, затверджене без обговорення ретроспективне оподаткування наприкінці року створює дуже небезпечний прецедент і податкову невизначеність для всіх економічних агентів, особливо для іноземних інвесторів. «Ретроспективне — це погано само по собі, але коли ретроспективне пов'язується з 50% замість наявних 18% — це шок», — додав він.
Коментуючи ставку 50%, Писарук пояснив її бажанням зібрати з банків додатково близько 0,3% ВВП у рамках перегляду програми з МВФ за умов, коли державні банки і так сплачують великі дивіденди.
«Фактично платниками цього рекордно високого податку є приватні банки, з яких найбільше податкове навантаження припадає на банки з іноземним капіталом. І до ретроспективного оподаткування додається диспропорційне та дискримінаційне ставлення до приватних акціонерів банківської системи», — констатував банкір.
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Він зазначив, що проблемою є також несправедливе виокремлення банків з усієї економіки з погляду підвищення для них податку на прибуток до 25% на постійній основі в наступні роки.
«Чому лише вони отримують підвищення податку? Чому власне 25% і чому назавжди? Чому не 28%, не 22% або 20%? (…) Це приклад для інвесторів і загалом бізнесу: якщо ти прозорий, то тебе обкладатимуть податком ще більше. Й одночасно залишаєте купу економіки, яка не платить податків або мало платить», — заявив Писарук.
На його думку, податок на банки з 2024 року мав стати предметом обговорення в рамках підготовки прописаної в програмі з МВФ Національної стратегії доходів, яку Мінфін зобов'язаний представити до кінця цього року і в якій декларується розширення податкової бази.
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Голова Райффайзен Банку також наголосив, що банки — це циклічний бізнес, і його прибутковість треба оцінювати за досить довгий проміжок часу, в середньому сім-десять років.
За його словами, із 2013 до 2023 року загальний прибуток акціонерів українських банків (за винятком ПриватБанку та його націоналізації) становив 69%, тобто приблизно 6% річних у гривні, тоді як вартість капіталу в будь-який рік після 2013 року перевищувала 20% річних.
«Тобто для банківських акціонерів останні десять років були збитковими. Для іноземних акціонерів українських банків, які рахують загальний дохід у євро, ситуація є значно гіршою. За останні десять років банківська система отримала загальний збиток 52%, приблизно -8% річних у євро», — зазначив Писарук.
Він пояснив це великими збитками українських банків у 2014−2016 роках, майже чотириразовою девальвацією національної валюти й неможливістю отримати дивіденди протягом кількох років.
«Наразі банківський бізнес в Україні — збитковий. Тому що вартість капіталу дуже висока через високу інфляцію та дуже високі ризики країни. І я навіть про війну не говорю», — констатував голова правління Райффайзен Банку.
На його думку, ухвалений закон відштовхне стратегічних банківських інвесторів від бажання брати участь у приватизації держбанків, яка необхідна з урахуванням їхньої високої частки на ринку.
«Ми можемо залишитися з банківською системою, у якій буде надмірна частка державних банків протягом дуже довгого часу», — вважає Писарук.
Він додав, що такий підхід також не стимулює прямих іноземних інвестицій і в інші галузі. «Це дуже погана історія для країни, яка потребує зовнішньої допомоги і під час війни, і після на розвиток», — зазначив банкір.
Коментуючи вплив підвищеного податку безпосередньо на Райффайзен Банк, голова правління повідомив, що в короткостроковому періоді значного впливу не буде, тому що в банку є надлишковий капітал і ліквідність. «Ми без проблем пройдемо стрес-тестування НБУ та продовжимо підтримувати наших клієнтів», — заявив Писарук.
Водночас, на його думку, у деяких інших банків, які не настільки капіталізовані, можуть виникнути проблеми.
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