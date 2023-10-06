За 8 місяців з початку 2023 року, прибуткові банки сплатили 17 млрд грн податку на прибутку, з якого на частку державних банків припадає 55,2%, на банки віднесені до іноземних банківських груп — 31,8%, на банки з приватним капіталом — 13%. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За 8 місяців банки сплатили 17 мільярдів податку на прибуток. Названі найприбутковіші банки
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Згідно з даними Національного банку, з 64 банків, що діють на 1 вересня 2023 року, 55 були прибутковими. Вони зафіксували чистий прибуток (після оподаткування) на рівні 95,22 млрд грн.
Найприбутковіші банки
- Приватбанк — 39,21 млрд грн;
- Ощадбанк — 9,48 млрд грн;
- Сенс Банк — 5,44 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 5,11 млрд грн;
- Укрсиббанк — 5,08 млрд грн;
- ПУМБ — 5,03 млрд грн;
- ОТП Банк — 3,95 млрд грн;
- Сітібанк — 3,60 млрд грн;
- Укрексімбанк — 3,07 млрд грн.
Збиткові банки
При цьому 9 банків демонстрували збиток, який за звітний період склав 0,15 млрд грн. З них один банк (Укрбудінвестбанк) у вересні було виведено з ринку.
По групі банків, віднесених до іноземних банківських груп, збитковим був один банк — Правекс Банк («мінус» 42 млн грн).
По групі банків з приватним капіталом найбільший збиток демонстрував Мотор Банк (також «мінус» 42 млн грн).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Національний банк, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 5 жовтня 2023 року № 350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».
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