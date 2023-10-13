Головне за тиждень: Сповільнення інфляції, відновлення е-декларування та що буде з курсом валют

Блокування операцій на окупованих територіях, мільйонні «мінуси» за закритими картками та непорозуміння у нарахуванні кешбеку — ці та багато інших проблем описали наші читачі в скаргах, які залишили на сайті «Мінфіну» у вересні. Про найпоширеніші проблеми споживачів фінпослуг, реакцію на них банків і перестановки у Народному рейтингу — читайте у новому огляді.

Країни G7 заморозили $280 млрд російських активів. Їх не розморозять до компенсації збитків, що були завдані Україні

Міністри фінансів і керівники центробанків країн «Великої сімки» (G7) у спільній заяві зобов’язались тримати замороженими активи рф доти, доки вона не компенсує завдані Україні збитки.

Гривневі ОВДП чи долар: на чому можна заробити більше за рік

Загальний обсяг ОВДП на руках у громадян України вже наближається до 47 млрд грн. Цей спосіб інвестування вже конкурує з традиційнішим для наших людей варіантом збереження коштів — купівлею валюти. «Мінфін» вирішив підрахувати, який з цих варінтів приносить більший прибуток.

Що буде з гривнею? Тиждень із керованим гнучким курсом (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»: Тиждень із керованим гнучким курсом. Що буде з гривнею. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень із 12 по 18 жовтня.

Атака ХАМАС та війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Кількість «гарячих» точок у світі невблаганно зростає. Окрім війни в Україні, геополітичне напруження посилив напад радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль. Такі потрясіння позначаються і на фінансових ринках: інвестори перестраховуються та йдуть у захисні активи, одним із яких традиційно вважається золото. Чи спрацює такий сценарій і цього разу, і як відреагують ціни на шляхетний метал, розповість «Мінфін».

Податкова: з 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки.

Як зберегти гроші під час війни: 5 варіантів для обережних інвесторів

В умовах війни та економічної кризи перед багатьма українцями постає питання, як зберегти свої заощадження. Примноження ж активів відходить на другий план. «Мінфін» розбирався, куди інвестувати, щоб мінімізувати ризики, та чи є можливість заробити за таких умов.

Найкращий відгук вересня: чому в Приватбанку краще не доводити до блокування валютної картки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні. Ним став користувач Артем Угримов, який розповів, як крадіжка грошей з його карти шахраями відкрила скриньку Пандори з іншими негараздами для його бюджету.

Кожен другий великий банк зрізав дохідність депозитів: які вклади постраждали найбільше

Великі банки вже почали активно знижувати депозитні ставки. Якщо з 13 до 27 вересня дохідність гривневих вкладів зрізали одиниці, то за останні два тижні з 26 великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін», ставки знизили 14. Скільки наразі платять своїм приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534, який передбачає відновлення електронного декларування.

Тиждень з керованим гнучким курсом: два варіанти можливої девальвації гривні

Національний банк почав поступово відпускати безготівковий курс гривні. «Мінфін» розбирав зміни валютних правил та їх фактичний вплив на міжбанк та курс. А ще ми зібрали прогнози від банківських казначеїв.

Нова нафта: як заробити на інвестиціях у літій

Технологічна революція поступово змінює структуру попиту на ресурси: потреба у нафті й газі поволі відходить на другий план, а на першому плані з'являються літій, кобальт, нікель та інші метали, які використовуються у гаджетах, електромобілях, сонячних батареях та іншій техніці. Як інвестувати в літій, і скільки на цьому можна заробити, розповість «Мінфін».

Інвестори тікають у трежеріс: що врятує ринок акцій

Початок минулого тижня приніс оптимізм: вихідними Конгресу США вдалось домовитися про тимчасову бюджетну угоду, яка дозволила уникнути «шатдауну» американського уряду. Ранок ф’ючерси на індекси акцій зустріли зростанням на 1%, однак, у результаті, виявилось, що не так просто. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

Інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Це найнижчий показник з початку 2021 року. За даними Держстату, у вересні в Україні відновилося зростання споживчих цін на 0,5% після двох місяців дефляції. При цьому з початку року ціни зросли на 3%.

Податкові перевірки, надприбутки банків та держборг: що хоче від нас МВФ

Про те, як Україна виконує взяті перед МВФ зобов'язання, що допоможе збільшити доходи бюджету, чому важливо виконати структурні маяки та чи готові кредитори списати нам борги, розповіли голова місії МВФ в Україні Гевін Грей та заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

«Власна справа»: у наступному році Кабмін подвоїть фінансування на розвиток бізнесу — Мінекономіки

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.