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11 жовтня 2023, 10:01 Читать на русском

Найкращий відгук вересня: чому в Приватбанку краще не доводити до блокування валютної картки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні. Ним став користувач Артем Угримов, який розповів, як крадіжка грошей з його карти шахраями відкрила скриньку Пандори з іншими негараздами для його бюджету.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні.

Автор повідомив, що з його карти при встановленому ліміті на інтернет-платежі у розмірі $1 було двічі здійснене несанкціоноване списання коштів по $2.10. Про це він дізнався випадково, коли зайшов у застосунок, щоб переглянути свої рахунки. Автор відгуку відразу звернувся у банк з проханням змінити CVV-код або заблокувати списання.

«Представники банку мені відповіли, що це неможливо і списання будуть далі відбуватися! Можна тільки заблокувати картку», — повідомляє він.

Користувач закрив картку, але тут же зіткнувся з іншою неприємністю — подвійною конвертацією. Виявилося, що у Приватбанку залишок з валютної картки при її закритті можна переказати тільки на гривневу картку. На додачу, за словами пана Угримова, банк «загубив $48».

Тепер клієнт ставить під сумнів надійність коштів у банку. До його недоліків він також відносить наявність обмежень у функціоналі.

Як коментує ситуацію банк

У службі підтримки Приватбанку зауважили, що списання коштів з картки без додаткового підтвердження можливе, якщо клієнт раніше ввів і зберіг дані картки на сайті і дав згоду сайту на подібні списання. У такому випадку не допоможе вберегти кошти від шахраїв і встановлені інтернет ліміти. Адже сайт буде розглядатися як довірений, а отже, операції не визначатимуться як ризикові.

«У клієнта пройшло списання двічі, клієнт не підтверджує операції по картці, але раніше в клієнта вже була операція на тому ж сайті, в оскарженні була надана відмова», — повідомили «Мінфіну» після детальнішого розгляду кейсу.

Щодо загублених $48, то у банку запевнили, що кошти зараховані на картку клієнта зворотно.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
AlexZerg
AlexZerg
11 жовтня 2023, 10:28
#
По валютним картам Привата не має опції в налаштуваннях «підписки», щоб вимкнути списання? По гривневим картам в них точно така опція є
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 11:50
#
Не один раз писал — Киев Петровка, масса обьявлений «Телеграмм каналов» о продаже баз данных клиентов «Привата».
Все, а дальше можно только догадываться кто и зачем сливает информацию.
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+8
Genna Smatko
Genna Smatko
11 жовтня 2023, 12:07
#
Банк споскудился извиняюсь за тское выражение. Неужели нельзя навести порядок. Оток клиентов продолжиться.
+
0
Den1996
Den1996
11 жовтня 2023, 12:15
#
Давно переехал с привата на моно — уже как года 4 — ни капли не жалею)
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