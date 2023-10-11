Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні. Ним став користувач Артем Угримов, який розповів, як крадіжка грошей з його карти шахраями відкрила скриньку Пандори з іншими негараздами для його бюджету.
Найкращий відгук вересня: чому в Приватбанку краще не доводити до блокування валютної картки
Автор повідомив, що з його карти при встановленому ліміті на інтернет-платежі у розмірі $1 було двічі здійснене несанкціоноване списання коштів по $2.10. Про це він дізнався випадково, коли зайшов у застосунок, щоб переглянути свої рахунки. Автор відгуку відразу звернувся у банк з проханням змінити CVV-код або заблокувати списання.
«Представники банку мені відповіли, що це неможливо і списання будуть далі відбуватися! Можна тільки заблокувати картку», — повідомляє він.
Користувач закрив картку, але тут же зіткнувся з іншою неприємністю — подвійною конвертацією. Виявилося, що у Приватбанку залишок з валютної картки при її закритті можна переказати тільки на гривневу картку. На додачу, за словами пана Угримова, банк «загубив $48».
Тепер клієнт ставить під сумнів надійність коштів у банку. До його недоліків він також відносить наявність обмежень у функціоналі.
Як коментує ситуацію банк
У службі підтримки Приватбанку зауважили, що списання коштів з картки без додаткового підтвердження можливе, якщо клієнт раніше ввів і зберіг дані картки на сайті і дав згоду сайту на подібні списання. У такому випадку не допоможе вберегти кошти від шахраїв і встановлені інтернет ліміти. Адже сайт буде розглядатися як довірений, а отже, операції не визначатимуться як ризикові.
«У клієнта пройшло списання двічі, клієнт не підтверджує операції по картці, але раніше в клієнта вже була операція на тому ж сайті, в оскарженні була надана відмова», — повідомили «Мінфіну» після детальнішого розгляду кейсу.
Щодо загублених $48, то у банку запевнили, що кошти зараховані на картку клієнта зворотно.
Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»
Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:
- Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
- Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
- У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
- Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.
Коментарі - 4
Все, а дальше можно только догадываться кто и зачем сливает информацию.