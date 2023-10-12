Атака ХАМАС та війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Кількість «гарячих» точок у світі невблаганно зростає. Окрім війни в Україні, геополітичне напруження посилив напад радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль. Такі потрясіння позначаються і на фінансових ринках: інвестори перестраховуються та йдуть у захисні активи, одним із яких традиційно вважається золото. Чи спрацює такий сценарій і цього разу, і як відреагують ціни на шляхетний метал, розповість «Мінфін».

Подробнее: https://gold.ru/news/vojna-na-blizhnem-vostoke-2023-i-rost-tseny-zolota.htm

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Після нападу росії на Україну найцинічніші інвестори зробили ставку на подальше загострення ситуації, максимальне збільшення всіх світових ризиків і, як наслідок, — на зростання інтересу до золота, як захисного активу. Спочатку така ставка виявилася вірною.

Динаміка вартості золота

Після пандемійного сплеску у 2020 році (тоді цінники трохи не дотягнули до $2 200 за унцію) ціни на золото знову почали зростати до позначки близько $2 000 за унцію у перші місяці повномасштабної війни рф проти України. Тоді на цьому заробили найбільші гравці цього ринку.

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Але потім фінансовий світ почав звикати до масштабної війни у центрі Європи, що надовго знизило кількість бажаючих заходити у золото, і призвело до часткового відкату цін на нього вже до осені-зими 2022 року. Крім того, цикл підвищення відсоткових ставок Федрезерва та ЄЦБ зробив золото менш конкурентним інструментом заробітку, порівнюючи з фондовим ринком, — насамперед, порівнюючи з дохідністю за казначейськими зобов'язаннями США. Це і зараз спрацьовує проти золота.

Ще один фактор не на користь «золотих» цін — рішення Заходу щодо заморожування валютних резервів росії. Це підштовхнуло агресора до розробки схем із обходу санкцій, у тому числі і до «сірої» торгівлі золотом, що почало збивати ціни і на легальному світовому ринку цього металу.

З іншого боку, інтерес до придбання та накопичення фізичного золота виявили Китай та Індія, а також частина країн арабського світу та Європи. Причини у них були різні:

Китай на фоні загострень відносин із США почав побоюватися, що Захід накладе арешт на його активи і почав швидко поповнювати свої резерви саме фізичним золотом.

Індія почала поступово відновлюватись після пандемійної кризи. Відповідно, почав зростати попит на золото і з боку індійської ювелірної промисловості, яка стала активним споживачем «жовтого металу» для задоволення потреб заможних індійців.

Арабські країни періодично отримували додатковий бонус у вигляді стрибків цін на нафту, що призвело до зростання доходів у частини населення цього регіону та зростання споживання дорогих золотих прикрас.

Приватні банки країн ЄС почали ще більше диверсифікувати свої ризики щодо формування капіталу, що, відповідно до вимог ЄЦБ, призвело до зростання покупок ними фізичного золота, як захисного активу.

«Затарюються» золотом без зайвого шуму і центробанки багатьох країн, що також підтримує котирування золота від сильного просідання навіть у моменти перевищення пропозиції на нього над попитом на світових майданчиках — насамперед, у Лондоні.

Останні стрибки вартості золота до мети $1 950- $2 000 за унцію у серпні та вересні цього року були пов'язані як із політичним і майже вже військовим протистоянням США та Китаю навколо Тайваню, так і з «грою» Федрезерва та ЄЦБ навколо масштабів зростання ключових ставок для боротьби з інфляцією у США та Європі.

Цікава та нестандартна ситуація на користь подальшої підтримки золота розгортається зараз і в Китаї. Причому лише на рівні вже не тільки самої держави, про що я писав вище, а й на рівні величезного, за світовими мірками, населення. Китайський юань знецінився цього року щодо долара вже майже на 6%, а акції на Шанхайській біржі перебувають приблизно на 8% нижче за свій пік, досягнутий наприкінці весни 2023 року.

Суттєво підкосила китайський фондовий ринок і ситуація навколо акцій Evergrande Group (другий за величиною забудовник у КНР із найбільшим боргом у світі). На цьому фоні золото стало привабливою альтернативою захисту заощаджень пересічних китайців.

В результаті, ціни на золото у Китаї різко зросли і досягли історичного максимуму, перевищивши, за даними агентства Bloomberg, на понад $100 за унцію ціни в Нью-Йорку та Лондоні.

Світові аналітики прогнозують подальше зростання попиту на жовтий дорогоцінний метал у Китаї не тільки через падіння юаня та проблеми ринку нерухомості, а й через падіння дохідності облігацій. Тому зараз у КНР купівля золота має переважно інвестиційний характер. За даними аналітиків, продажі злитків і монет зросли в Піднебесній на 30%, порівнюючи з 2022 роком. І це, вочевидь, не межа.

Такі масштаби зростання споживання на китайському ринку золота, а головне — диспропорції між цінами на цей метал у КНР і на світових майданчиках, із одного боку, провокують росію активно «заливати» своїм підсанкціонним золотом «сірий» ринок Китаю, а з іншого — призведуть до утримання високих цін на золото на зовнішніх світових майданчиках торгівлі дорогоцінними металами.

Підтвердило свою репутацію «активу-притулку» золото і в момент нападу ХАМАС на Ізраїль. Щойно в Ізраїлі почалися кровопролитні бої, на ризиках втягування у війну США та Ірану, а також на побоюваннях глобального зростання цін на нафту і в перспективі нового витка інфляційних процесів у всьому світі котирування «жовтого металу» стрімко пішли вгору:

Усі вищезгадані різноспрямовані течії щодо попиту та пропозиції на ринку золота продовжать відігравати свою роль і до кінця цієї осені.

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Що буде з цінами на золото до кінця листопада

Ключовими для формування цін на золото до початку зими будуть три фактори:

Політичний/військовий. Загострення конфліктів між найбільшими світовими гравцями та країнами, які входять до їхньої орбіти, збережеться і лише посилиться. Що знову призведе до періодичного емоційного зростання попиту на золото з боку консервативних інвесторів за будь-якого політичного та військового загострення у світі. Будь-то Україна, Ізраїль чи Тайвань. На подібних новинах я не виключаю знову ситуативних зльотів вартості унції золота до рівнів від $1 890−1 960 у моменти найбільшої ескалації напруженості в «гарячих» точках планети.

Рішення ФРС та ЄЦБ щодо ставок. 26 жовтня Європейський центральний банк, а 1 листопада Федрезерв США оголосять свої рішення щодо ключових відсоткових ставок. Але головним для ринку золота буде рішення саме американського регулятора. За моїм прогнозом, ФРС знову не зважиться на підвищення відсоткових ставок, що зараз і закладає ринок до своїх прогнозів. Але й збереження чинних ставок Федрезерва працює проти золота.

Тому я очікую на велику турбулентність світових цін на золото до кінця жовтня на побоюваннях окремих гравців ринку з приводу «інтриги» навколо рішення ФРС США. Період підвищеної волатильності цін на золото розпочнеться десь із 23 жовтня (початок тижня перед рішеннями ЄЦБ) і триватиме до 2 листопада, коли ринок уже відіграє новини за ставкою Федрезерва.

Економічний. У США, фактично, вже розпочалися передвиборчі президентські перегони, що накладає свій відбиток як на формування американського бюджету на 2024 рік, так і на позиції долара у світі.

З огляду на спроби росії, Китаю та деяких країн розширеного формату БРІКС скоротити свої розрахунки в доларі (насамперед, в енергетичних та сировинних сегментах світової торгівлі), США вкрай зацікавлені у збереженні довіри до долара саме на цих майданчиках, у тому числі й на ринку дорогоцінних металів.

Тому, від того, як США впораються з черговими фінансовими викликами всередині країни, багато в чому залежить поведінка американського фондового ринку, включаючи ринок казначейських зобов'язань та його здатність конкурувати за кошти інвесторів із ринком золота.

Поки що високі ставки за держпаперами США відтягують на себе значні обсяги капіталу з ринку дорогоцінних металів. Але якщо процес формування бюджету Штатів затягнеться або виллється в шатдаун, котирування золота можуть злетіти до рівнів до $1 950-$2 000 за унцію вже взимку цього року.

Мій прогноз щодо золота на період до кінця листопада 2023 року:

До кінця другої декади жовтня ринок буде схильний до емоційних рішень на фоні загострення війни в Україні та Ізраїлі. Будь-які новини про посилення ескалації провокуватимуть додаткові стрибки ціни золота в межах $10−20 на унції за день. Відповідно, при зниженні напруженості в Ізраїлі відбуватиметься відкат котирувань на ті ж самі $10−20 на унції.

На нас очікує гарантована турбулентність золота в період із третьої декади жовтня і до початку листопада за рахунок «інтриги» навколо рішень ФРС США та ЄЦБ.

Після оголошення рішень ФРС США щодо ставки з початку листопада і вже до кінця осені на нас чекає відносно «бічний тренд» із цього дорогоцінного металу з періодичними коливаннями в межах до $4−9 на унції на щоденних економічних новинах із США та Європи.

На період другої-третьої декади жовтня та у листопаді цього року вартість тройської унції золота, за моїми прогнозами, коливатиметься в межах від $1 820 до $1 960 із короткостроковими максимальними стрибками котирувань у періоди оголошення основних економічних новин щодо США та Євросоюзу, рішень Федрезерва щодо ставки та військових подій в Україні та Ізраїлі.

При цьому, навіть за подальшої глобальної ескалації війни на Близькому Сході, я не прогнозую в цей період стрибків вартості золота вище за психологічний рівень у $2 000 за унцію. Річ у тім, що ринок досить привабливих за дохідністю казначейських зобов'язань США продовжить поки що відволікати на себе значні грошові ресурси інвесторів, що і не дасть золоту вийти вище за цей рівень у найближчій перспективі.

Але глобальні закупівлі золота на рівні центробанків та населення у світовому масштабі утримають цінники цього металу від серйозних ситуаційних обвалів.

Тому українцям, які готові вкладати свої фінансові ресурси в інвестиції терміном на 3−5 років, саме зараз треба обережно придивлятися до можливого збільшення своїх вкладень у золото при ситуативних просіданнях його ціни, що суттєво нижчі за рівні $1 800 за унцію.