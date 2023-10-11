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11 жовтня 2023, 13:43 Читать на русском

Податкова: з 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки. Відповідне роз'яснення опублікувала Державна податкова служба.

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки.
Фото:depositphotos

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Ця норма почала діяти з 1 жовтня відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 закону «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», — зазначили в Податковій службі.

ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:

  • Не є платниками податків першої групи.
  • Проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні карти.
  • Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року № 1336 (підприємці, які звільнені від РРО, — ред.).

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 27

+
+29
Dmitrik7
Dmitrik7
11 жовтня 2023, 13:45
#
Приехали :)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 13:51
#
Будет теперь вам «такси» !
+
+29
Segaf
Segaf
11 жовтня 2023, 13:55
#
Смешно
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:02
#
Не повинні, податкова як завжди бреше
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:08
#
Нет Виталик, если водитель, даже на «приложении» как партнер «фоп», обязан работать с аппаратом.
+
+30
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:34
#
Ні, якщо фіскалізацію оплат картою робить платіжний провайдер, а водій є ФОП першої групи тому навіть коли бере готівку то чек не дає, про що написано в самій статті
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:44
#
…производят расчеты в салоне авто в наличной форме…
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 15:18
#
ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:
Не є платниками податків першої групи.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2023, 14:33
#
Фискальный чек можно получать
и в мобильном приложении…
ПРРО так и работают…
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:38
#
Саме це я і маю на увазі, але податкова ввімкнула дурника, а редакція їй традиційно заглядає в рот бо хто такі журналісти щоб власною головою думати
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2023, 16:37
#
Главное, чтобы чек прошёл фискализацию на сервере налоговой,
а в каком виде его получит клиент — в мессенджере в текстовом виде,
на e-mail в PDF-формате или воообще откажется от получения фискального
чека и имеет на это полное право — налоговой должно быть по барабану…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2023, 16:42
#
Например, в терминалах пополнения есть
несколько вариантов получения чеков:
— в мессенджере viber;
— на e-mail;
— в бумажном виде.

А можно вообще не получать чек, если ещё стоишь
возле терминала пополнения, а в приложении
уже пришли деньги и баланс увеличился…
+
+30
Bitcoin
Bitcoin
11 жовтня 2023, 14:03
#
Это попытка усугубить и без того революционную ситуацию?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:09
#
Это попытка, выдавить с рынка одних и продвинуть других., тех кто хорошо «махает хвостом».
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 жовтня 2023, 14:11
#
І цих в тінь заганяють. В нас все роблять те ж саме що і в 90-х. А потім загонять в тінь і самі будуть доїти за нелегальні доходи в свій карман.
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:34
#
У нас таксі вже давно там
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 жовтня 2023, 14:14
#
Скажем так, когда пассажиру, утром при заказе поездки с левого на правый берег выбьет тариф больше 500 гривен и машину будете ждать по пол часа и приедет убитый ланос, но с кассовым аппаратом, вспомните Гетманцева.
+
+15
jakiro
jakiro
11 жовтня 2023, 14:28
#
Та ті таксисти після всіх видатків ледве КІНЦІ з кінцями зводять, офігіла та податкова!!!
Коли вже нажруться
+
+30
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:35
#
Таксисти завжди можуть або підняти тариф, або піти працювати на іншу роботу.
+
0
jakiro
jakiro
11 жовтня 2023, 14:36
#
Як він підніме тариф, якшо в нього в апці взагалі копійки автоматично виставляє.
+
+30
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 14:39
#
Перейти на іншу апку де можна підняти тариф.
Не брати заказ і тоді його стара апка сама піднімає ціну.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 жовтня 2023, 15:47
#
Киев крепитесь)
Остальные мелкие города: нипонел, а дороги когда будут?
+
+15
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 15:57
#
Як раз у Києві дороги так собі, на відміну від багатьох міст та містечок
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 жовтня 2023, 16:12
#
Сомневаюсь))) прокатись по Дон области) ты узнаешь какие идеальные дороги в Киеве пзхаах
+
0
Три літри
Три літри
11 жовтня 2023, 16:35
#
Ти б ще з Півничним Сибіром порівняв. Я от тільки минулого тижня проїхався тишу по декількох областях, багато де дороги краще за київські. Це якщо не згадувати про харківські які були краще вже декілька років як.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 жовтня 2023, 16:44
#
Ну вот зачем тогда налоги платить если Дон область это Сибирь в понимании
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2023, 16:48
#
И что же это за область такая — Дон…

Столько букв смог напечатать, а вот с полным
названием области случился облом…
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