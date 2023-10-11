Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки. Відповідне роз'яснення опублікувала Державна податкова служба.
Податкова: з 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки
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Ця норма почала діяти з 1 жовтня відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 закону «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», — зазначили в Податковій службі.
ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:
- Не є платниками податків першої групи.
- Проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні карти.
- Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року № 1336 (підприємці, які звільнені від РРО, — ред.).
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Коментарі - 27
Не є платниками податків першої групи.
и в мобильном приложении…
ПРРО так и работают…
а в каком виде его получит клиент — в мессенджере в текстовом виде,
на e-mail в PDF-формате или воообще откажется от получения фискального
чека и имеет на это полное право — налоговой должно быть по барабану…
несколько вариантов получения чеков:
— в мессенджере viber;
— на e-mail;
— в бумажном виде.
А можно вообще не получать чек, если ещё стоишь
возле терминала пополнения, а в приложении
уже пришли деньги и баланс увеличился…
Коли вже нажруться
Не брати заказ і тоді його стара апка сама піднімає ціну.
Остальные мелкие города: нипонел, а дороги когда будут?
Столько букв смог напечатать, а вот с полным
названием области случился облом…