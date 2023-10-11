Податкова: з 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки. Відповідне роз'яснення опублікувала Державна податкова служба.

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Ця норма почала діяти з 1 жовтня відповідно до пп. 1, 2 ст. 3 закону «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», — зазначили в Податковій службі.

ДПС наголошує, що це стосується таксистів які:

Не є платниками податків першої групи.

Проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні карти.

Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року № 1336 (підприємці, які звільнені від РРО, — ред.).

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