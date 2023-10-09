«Власна справа»: у наступному році Кабмін подвоїть фінансування на розвиток бізнесу — Мінекономіки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 жовтня 2023, 15:35 Читать на русском

«Власна справа»: у наступному році Кабмін подвоїть фінансування на розвиток бізнесу — Мінекономіки

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі національного телемарафону.

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вона розповіла, що від початку дії грантової програми «Власна справа», яка працює вже 15 місяців, 8 тисяч українців стали переможцями і отримали від держави кошти на старт або розвиток бізнесу на 1,6 млрд грн.

Ці підприємці вже створили 18,5 тисяч робочих місць та сплачують податки.

Станом на початок серпня отримувачі грантів сплатили вже понад 400 млн грн податків до бюджету. Тобто чверть інвестованих державою коштів в розвиток малого бізнесу підприємці вже повернули у вигляді сплачених податків.

«Ми бачимо, що програма є дуже затребуваною серед українців, тому наступного року плануємо збільшити її фінансування вдвічі та закладаємо на це 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тисяч грантів», — зазначила Бережна.

Хто може отримати грант

Вона нагадала, що отримати грант на започаткування або розширення власної справи можуть як діючі підприємці, так і українці, які не мають досвіду підприємницької діяльності. Подача заявки здійснюється через портал «Дія».

Отримати грант може підприємець, який працює як в місті, так і в селищі будь-якого регіону країни.

Де найбільше взяли грантів

Наразі серед регіонів-лідерів, підприємці яких взяли найбільше грантів, Львівська, Рівненська, Київська, Івано-Франківська області та місто Київ.

Також з квітня цього року діє ветеранський компонент програми «Власна справа». Ветерани або другий з їхнього подружжя можуть отримати гранти на розвиток підприємництва від 250 тис. грн до 1 млн грн.

На сьогодні вже є 119 переможців за ветеранським компонентом програми, які отримають гранти на 47 млн грн. До кінця поточного року заплановано ще дві хвилі подачі заявок на гранти ветеранам на загальну суму 160 млн грн. Ця програма також діятиме і наступного року.

«Ми плануємо у 2024 році видати 1300 грантів саме ветеранам або другому з подружжя», — повідомила Тетяна Бережна.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 15:45
#
Местами я *** с них, с одной стороны они типа давайте мы вам поможем, дадим денег … с другой придумывют истории с кассовыми аппаратами, налоговыми проверками … и что тут не так, что можно было сделать инструкции 1−2-3 для каждого типового вида бизнеса. Если соотвествует — то штрафовать не за что. КАК? Как все это одновременно умещается. Человеку мало найти как заработать, но еще и отловить все подлянки со стороны государства.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Bely и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами