Країни G7 заморозили $280 млрд російських активів. Їх не розморозять до компенсації збитків, що були завдані Україні

Міністри фінансів і керівники центробанків країн «Великої сімки» (G7) у спільній заяві зобов’язались тримати замороженими активи рф доти, доки вона не компенсує завдані Україні збитки. Про це йдеться в заяві фінансових представників країн G7.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно $280 млрд, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців.

«Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи рф в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — зазначили представники G7.

Читайте також: Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання російських заморожених активів

Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну», а також запобігати їхньому обходженню.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування