Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

Інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Це найнижчий показник з початку 2021 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними Держстату, у вересні в Україні відновилося зростання споживчих цін на 0,5% після двох місяців дефляції. При цьому з початку року ціни зросли на 3%.

Що подешевшало

Продукти харчування у вересні подешевшали на 0,6%. Найбільше за місяць подешевшали овочі — на 9,7%, які в середньому коштують на 25,1% дешевше ніж рік тому.

Фрукти за місяць подешевшали на 5,1% та на 1,2% дешевше, ніж у вересні минулого року.

Соняшникова олія подешевшала на 1,6% до серпня та на 8,1% до вересня минулого року.

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Що подорожчало

Яйця подорожчали на 12,3% і коштують дорожче на 23,9%, ніж у вересні минулого року.

Цукор подорожчав на 1,2%, масло на — 1,3%

Пальне та мастила подорожчали на 4,9% за місяць та на 6,2% за рік.

Одяг та взуття подорожчали на 7,8% за місяць, але подешевшали на 3% за рік.

Послуги освіти у вересні подорожчали на 9,9%.