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9 жовтня 2023, 17:08 Читать на русском

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

Інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Це найнижчий показник з початку 2021 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі.
Фото: freepik.com

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За даними Держстату, у вересні в Україні відновилося зростання споживчих цін на 0,5% після двох місяців дефляції. При цьому з початку року ціни зросли на 3%.

Що подешевшало

Продукти харчування у вересні подешевшали на 0,6%. Найбільше за місяць подешевшали овочі — на 9,7%, які в середньому коштують на 25,1% дешевше ніж рік тому.

Фрукти за місяць подешевшали на 5,1% та на 1,2% дешевше, ніж у вересні минулого року.

Соняшникова олія подешевшала на 1,6% до серпня та на 8,1% до вересня минулого року.

Читайте також: Інфляція сповільнилася. У НБУ розповіли, що відбувається з цінами

Що подорожчало

Яйця подорожчали на 12,3% і коштують дорожче на 23,9%, ніж у вересні минулого року.

Цукор подорожчав на 1,2%, масло на — 1,3%

Пальне та мастила подорожчали на 4,9% за місяць та на 6,2% за рік.

Одяг та взуття подорожчали на 7,8% за місяць, але подешевшали на 3% за рік.

Послуги освіти у вересні подорожчали на 9,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+54
kadaad1988
kadaad1988
9 жовтня 2023, 17:25
#
Цена бенцина А95 в мае 2023-го 44 гривни, цена бензина А95 на 9.10.2023-го 59 гривень, подоражание 25%. Сколько еще будет врать зеленая «статистика»!?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 17:27
#
Они ж тебе выбрали нужный им месяц
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 жовтня 2023, 17:42
#
Минулий місяць також був нужним?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 жовтня 2023, 17:42
#
А крім бензину ти нічого не п'єш? Торік влітку бензину взагалі не було… ну і рахують рік до року, а не до 2021 року. У нас торік сильна інфляція була, а далі відпустило.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
9 жовтня 2023, 20:07
#
Был летом бензин, не нужно брехать! Перебои были в марте-апреле.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 20:10
#
Посмотри на табличку — до попереднего мисяца . отдельно выбранный месяц.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
9 жовтня 2023, 17:41
#
Да на паливе спалились, из-за этого сомнения и в других цифрах, но я был прав, что подорожание топлива инфляцию не закрутит, все прошло даже слишком гладко. Это говорит о запасе в рентабельности. Зализничный транспорт в прошлом году подняли в 2 раза молча .Ну и мясные подорожали процентов 15
+
+15
TAN72
TAN72
9 жовтня 2023, 18:38
#
Ну главное курс стабильный😂
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0
kadaad1988
kadaad1988
9 жовтня 2023, 20:09
#
Забыл про подорожание электоэнергии на 90%…
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 жовтня 2023, 20:11
#
Ещ раз — внимательно на табличку . отдельно выбранный месяц .
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