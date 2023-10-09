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9 жовтня 2023, 14:30 Читать на русском

Інвестори тікають у трежеріс: що врятує ринок акцій

Початок минулого тижня приніс оптимізм: вихідними Конгресу США вдалось домовитися про тимчасову бюджетну угоду, яка дозволила уникнути «шатдауну» американського уряду. Ранок ф’ючерси на індекси акцій зустріли зростанням на 1%, однак, у результаті, виявилось, що не так просто. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Початок минулого тижня приніс оптимізм: вихідними Конгресу США вдалось домовитися про тимчасову бюджетну угоду, яка дозволила уникнути «шатдауну» американського уряду.

Загалом, тиждень виявився не таким вже й поганим для інвесторів: індекс S&P 500 додав 0,48%, технологічний NASDAQ — +1,75%. Справжнім аутсайдером серед класів активів стали довгострокові держоблігації США, які втратили 4,4%.

Але результати тижня не виправдали очікувань інвесторів, які чекали оптимістичного старту нового кварталу, а основний рух відбувся в останні години п'ятниці. Чому ж новини з досягнення угоди не призвели до зростання акцій?

Чому інвестори залишились в мінорі

Для цього варто зрозуміти контекст. У США фінансовий рік завершується 30 вересня, і до цього часу має бути затверджений головний документ будь-якої країни — бюджет. Однак, часто (і українці можуть це підтвердити) питання бюджету перетворюється на арену політичних протистоянь. Так трапилось і цього разу, коли республіканці навідріз відмовлялись затверджувати проєкт бюджету, запропонований конкурентами з правлячої Демократичної партії.

Їм не подобаються занадто великі видатки, які пропонує чинна влада: бюджетний дефіцит США збільшується, а фінансування його йде за рахунок емісії нових боргових зобов’язань. Якщо політики не досягають домовленості до кінця фінансового року, бюджет не затверджується, і, відповідно, зупиняється робота будь-яких державних органів — shutdown.

Однак, існує варіант компромісу: затвердити ті статті, які дозволять функціонувати державним органам і дадуть політикам більше часу на дебати. Це, власне, і трапилось на позаминулих вихідних: шатдауну вдалося уникнути.

Спершу ринок акцій відреагував позитивно: на початку дня ф’ючерси зростали до +1%, однак, вже до відкриття сесії втратили весь позитив. Річ у тім, що проміжна угода — це не остаточне рішення, а лише виграш часу (а точніше — 45 днів, до 17 листопада). Політичний ризик, який створював дисконт для ринку, не зник із радарів, а був лише відтермінований. Про це свідчить і відставка спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті — несподівана і дещо шокуюча подія, оскільки історично особа спікера є результатом довготривалих перемовин між партіями.

В сучасній історії США ще не було жодного разу, коли спікер достроково втрачав свою посаду. Ініціював питання про відставку його колега по партії, а причиною стало звинувачення в бік Маккарті, буцімто той за спинами Республіканської партії домовився з президентом Байденом щодо обсягів допомоги Україні.

Фактично, саме ці події є основною причиною ще одного слабкого тижня для фінансових ринків: зростаючі політичні ризики знижують довіру до американського уряду, і це позначається зростанням дохідності державних облігацій. Правило просте: зростає ризик, зростають і відсотки за боргами емітента — неважливо, уряд це чи окрема корпорація. Зростання дохідності, яке на тижні перевищувало 5% річних для 20- та 30-річних облігацій США (5% фіксованого доходу на десятки років у USD!), створило додатковий тиск на ціни акцій.

Тиск іде з двох боків: зростає вартість запозичень для бізнесу й інвестори вимагають від акцій, як класу активів, нижчих цін і високої дохідності, оскільки збільшується конкуренція з боку зростаючих безризикових ставок.

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Головні щасливчики та лузери тижня

Тому не дивно, що в лідерах падіння цього тижня були акції з індустрій, найчутливіших до рівня відсоткових ставок.

Лідери зростання та падіння в індексі S&P500

Компанія

Тікер

Результат за тиждень

MarketAxess

MKTX

7,25%

CME Global

CME

5,85%

Google Inc

GOOG

5,22%

NextEra Energy

NEE

-12,31%

Domino`s Pizza

DPZ

-9,83%

Exxon Mobil

GM

-8,85%

Найбільше комунальне підприємство США, NextEra Energy, знову очолює список аутсайдерів індексу S&P 500. І все через зростання дохідності облігацій. Сектор комунальних підприємств інвесторами розглядається як альтернатива облігаціям — ставки на стабільний бізнес, що генерує регулярні дивіденди. І коли зростає рівень дохідності довгострокових облігацій, акції таких компаній вимушені конкурувати зі зростаючим рівнем безризикової абсолютної дохідності.

Domino's Pizza, одна з найбільших мереж піцерій у всьому світі, також мала поганий тиждень — на фоні очікувань, що економіка і споживачі не витримають такого високого рівня ставок.

Exxon Mobil, нафтогазовий гігант, не сильно страждає від зростання дохідностей, однак, інвесторам не сподобалась ініціатива з придбання великої нафтовидобувної компанії Pioneer Natural Resources, за яку в Exxon хочуть заплатити $60 млрд. Якщо угоду закриють, це стане найбільшим M&A цього року.

Натомість, серед лідерів — компанії, що змогли виграти від волатильності ринку облігацій. Це провайдер софту для трейдингу облігаціями MarketAxess та акції біржі ф’ючерсів CME Global. Висока волатильність означає і високі обсяги торгів, а це, фактично, є основним джерелом заробітку таких компаній.

Google продовжує зростання на темі штучного інтелекту: інвестори зараз вбачають в акціях найбільших технологічних компаній своєрідний захист, оскільки вони не сильно закредитовані, а потенціал технологій ШІ дозволить в перспективі нівелювати ризики потенційної рецесії. Хоча хтозна…

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Головна інтрига цього тижня

Додатковий тиск на рівень дохідності створили й позитивні макроекономічні дані щодо ринку праці та ділової активності. З усіх фронтів лунав позитив: індекс ділової активності у сфері промисловості США показав відновлення у вересні, а індекс активності у сфері послуг — збереження зростання, однак, зі сповільненням темпів.

Також у вересні економіка США додала 336 тис. нових робочих місць (очікували 170 тис.). Ці дані свідчать про стабільність економіки США, і якщо дані щодо інфляції цього тижня не розчарують (а очікують +0,3% м/м, та +3,6% р/р для індексу споживчих цін), то така конфігурація даних означатиме зростання ймовірності «м'якої посадки» — сповільнення інфляції без спаду на ринку праці. А отже, в акцій є шанс надати інвесторам довгоочікуване відновлення — що і показали завершальні години п’ятниці.

Автор:
Григор'єв Микола
Головний аналітик Григор'єв Микола
HUG’S
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