Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534 , який передбачає відновлення електронного декларування. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Президент підписав законопроект № 9534 про повернення та відкриття е-декларацій», — написав він в Telegram.

Нагадаємо

На початку вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше Зеленський ветував законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

20 вересня парламент проголосував за поправки президента Зеленського до законопроєкту про відновлення е-декларування, які передбачають одразу відкриття декларацій.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування