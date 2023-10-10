Нова нафта: як заробити на інвестиціях у літій

Технологічна революція поступово змінює структуру попиту на ресурси: потреба у нафті й газі поволі відходить на другий план, а на першому плані з'являються літій, кобальт, нікель та інші метали, які використовуються у гаджетах, електромобілях, сонячних батареях та іншій техніці. Як інвестувати в літій, і скільки на цьому можна заробити, розповість «Мінфін».

Літій та його сфера застосування

Літій (Li, Lithium, грецькою lithos — камінь) — сріблясто-білий метал, м'який та пластичний, твердіше натрію, але м'якший за свинець. Належить до групи лужних металів. Він є одним із найлегших металів у періодичній таблиці. Його можна обробляти пресуванням і плющенням, легко витягується в дріт.

Літій застосовують у термоядерних реакціях, металургії, електротехнічній, керамічній та хімічній промисловості. Сполуки літію застосовують при виготовленні скла, емалей, а також у медицині. Проте, наймасштабніше його застосування на сьогодні — це літій-іонні акумулятори. Вони використовуються в смартфонах, планшетах, ноутбуках, електроінструменті, електричних автомобілях та інших пристроях. Саме розповсюдження електрокарів призвело до стрімкого зростання видобутку літію. За це він вже встиг отримати назву «біла нафта».

Видобуток та поклади літію

Згідно зі звітом геологічної служби США, поклади літію суттєво зросли у 2023 році завдяки активній геологорозвідці. У світі зараз розвідано близько 98 млн тонн.

Розподіл покладів літію по країнах виглядає так:

Болівія — 21 млн тонн;

Аргентина — 20 млн тонн;

Чилі — 11 млн тонн;

США -12 млн тонн;

Австралія — 7,9 млн тонн;

Китай — 6,8 млн тонн;

Німеччина — 3,2 млн тонн;

Конго (Кіншаса) — 3 млн тонн;

Канада — 2,9 млн тонн;

Мексика — 1,7 млн тонн;

Чехія — 1,3 млн тонн;

Сербія — 1,2 млн тонн;

росія — 1 млн тонн;

Перу — 880 тис. тонн;

Малі — 840 тис. тонн;

Бразилія — 730 тис. тонн;

Зімбабве — 690 тис. тонн;

Іспанія — 320 тис. тонн;

Португалія — 270 тис. тонн;

Намібія — 230 тис. тонн;

Гана — 180 тис. тонн;

Фінляндія — 68 тис. тонн;

Австрія — 60 тис. тонн;

Казахстан — 50 тис. тонн.

Ці дані говорять, що декілька країн Південної Америки мають шанси перетворитися на Саудівську Аравію.

України немає в цьому списку у зв’язку з тим, що СБУ у 2005 році засекретила інформацію про поклади корисних копалин у нашій країні. Проте, деякі відомості все ж таки доступні.

В нас є 4 родовища з літієм:

Полохівське (Кіровоградська область);

Станковатське (Кіровоградська область);

Шевченківське (Донецька область);

Крута Балка (Запорізька область).

Зі слів геологів, мова йде про сотні тисяч тонн. Порівнюючи з іншими країнами з наведеного переліку, ми володіємо незначними запасами літію. Крім того, в Південній Америці літій видобувають відкритим способом, що значно здешевлює собівартість.

В Україні ж видобувати літій можливо тільки шахтним способом, а це суттєво дорожче, тому наш літій наразі не конкурентний.

За обсягами видобутку лідери такі:

Австралія — 61 тис. тонн;

Чилі — 39 тис. тонн;

Китай — 19 тис. тонн;

Аргентина — 6,2 тис. тонн;

Бразилія — 2,2 тис. тонн;

Зімбабве — 0,8 тис. тонн;

Португалія — 0,6 тис. тонн;

Канада — 0,5 тис. тонн;

США — дані засекречено.

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Ринок літію

Згідно з дослідженням Mordor Intelligence, розмір світового ринку літію зросте з 0,59 млн тонн у 2023 році до 1,44 млн тонн у 2028 році, при середньорічному темпі зростання 19,57% протягом прогнозованого періоду. Така динаміка, насамперед, зумовлена попитом із боку виробників акумуляторів.

Ринок літію

Джерело: Mordor Intelligence

Ключовими виробниками літій-іонних акумуляторів є:

LG Chem;

Contemporary Amperex Technology Co;

Limited (CATL);

Panasonic;

Samsung SDI;

BYD.

За даними звіту офісу головного економіста Австралії, очікується, що у 2023 році глобальний попит на літій перевищить виробництво цього металу на 3%, навіть у випадку збільшення обсягів видобутку основними виробниками.

Перевищення попиту над пропозицією припиниться лише у 2027 році.

Прогнозується, що глобальний попит на літій до 2028 року збільшиться вдвічі — до понад 2 млн тонн, порівнюючи з рівнем 2023 року. Головним споживачем залишиться Азія.

Попит на літієві батареї дорівнював майже 80% від усього використання літію у 2022 році, — повідомили в OCE. Це співвідношення тільки зростатиме, досягнувши 90% до 2028 року, оскільки електромобілі збільшуватимуть частку ринку на світовому ринку легкових автомобілів завдяки нижчим цінам.

Прогнозується, що виробництво літію у світі досягне 2,1 мільйона тонн у 2028 році, і основну частину цього збільшення забезпечать Австралія, Чилі та Аргентина, а також додаткові поставки з Китаю, Бразилії та Канади.

Австралія залишатиметься провідним виробником літію, на який припадатиме близько 32% світового виробництва карбонату літію в еквіваленті до 2027−2028 років.

Ринок електричних автомобілів

У новому випуску щорічного Global Electric Vehicle Outlook МЕА зазначається, що у 2022 році у світі було продано понад 10 млн електромобілів.

За прогнозами, цього року продажі зростуть ще на понад 30% — до 14 млн. Таке вибухове зростання означає, що частка електромобілів у загальному автомобільному ринку зросла з приблизно 4% у 2020 році до 14% у 2022 році, а цього року сягне 18%.

Електричні автомобілі — рушійна сила вартості літію.

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Ціна літію

Китай є найбільшим у світі ринком електричних автомобілів із часткою ринку близько 60%. У 2023 році попит на електрокари в цьому регіоні суттєво знизився, що призвело до падіння ціни на літій на 71% від максимумів ($85 000/тонну), зафіксованих в грудні 2022 року.

Станом на зараз 1 тонна літію коштує $24 500.

Зміна вартості ф'ючерсу на літій

Джерело: COMEX

На фоні цих подій весною цього року деякі китайські виробники літію домовлялися про утримання мінімальної ціни на літій в $36 380. Проте, подальше падіння попиту на біло-сріблястий метал змусило порушити домовленості та призвело до подальшого зниження вартості.

Зараз змін тенденції у вартості літію не спостерігається, і подальше падіння ймовірно забезпечено. Проте, логічно, що внаслідок падіння попиту виробники скорочують видобуток або ж інвестиції у збільшення виробництва, що в кінцевому результаті спровокує дефіцит та здорожчання.

Цікавими є цінові рівні в $20 та $15 за кг, за ними варто спостерігати, оскільки саме там настрої можуть змінитися.

Літієві публічні компанії

Наші експерти відібрали 8 публічних літієвих компаній, які можуть стати гарною інвестиційною можливістю:

Albemarle Corporation (ALB); Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF); Lithium Americas Corp. (LAC); Livent Corporation (LTHM); Mineral Resources Limited (MALRY); Sigma Lithium Corporation (SGML); Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM); Pilbara Minerals Limited (PILBF).

Цей список доволі короткий, що дає інвесторам обмежений діапазон можливостей для купівлі акцій літію. Але ці акції є чудовими варіантами для зосередження ваших інвестицій на цій ключовій сировині, що сприяє зростанню ринку електричних автомобілів.