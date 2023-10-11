Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам Укрбудінвестбанку

Що відомо

«З 11 жовтня 2023 року Фонд гарантування розпочинає відшкодування коштів вкладникам АТ „Укрбудінвестбанк“ за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення. Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вкладникам АТ «Укрбудінвестбанк» відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 вересня 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 7 вересня 2023 року.

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Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Нагадаємо

5 жовтня Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ «Укрбудінвестбанк» строком на три роки, із 6 жовтня 2023 року до 5 жовтня 2026 року включно.