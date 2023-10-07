НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року

Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,05 млн і продав $1 163,74 млн. Це найбільший обсяг продажу валюти за тиждень з початку року. Чистий продаж валюти становив $1 151,69 млн проти $617,09 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $542,6 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $208,03 млн;

продав $20 626,24 млн.

Чистий продаж валюти становив $20 418,21 млн.

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