НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 жовтня 2023, 9:20 Читать на русском

НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року

Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,05 млн і продав $1 163,74 млн. Це найбільший обсяг продажу валюти за тиждень з початку року. Чистий продаж валюти становив $1 151,69 млн проти $617,09 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,05 млн і продав $1 163,74 млн.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $542,6 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $208,03 млн;
  • продав $20 626,24 млн.

Чистий продаж валюти становив $20 418,21 млн.

Читайте також: НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+97
fae
fae
7 жовтня 2023, 10:14
#
Минус 20 лярдов валюты за 9 месяцев это огонь.
+
+43
Vadim531
Vadim531
7 жовтня 2023, 10:37
#
Хотели плавающий курс долбоящеры из НБУ, что ж получите распишитесь дурачки!
+
+43
Den1996
Den1996
7 жовтня 2023, 10:55
#
Мда — тупость у нас в стране — это норма. Нафига тот плавающий курс???
+
+14
Dmitrik7
Dmitrik7
7 жовтня 2023, 11:15
#
Так то всё кабанчики та олені скупляют валюту. ВОт как бы Алексу2006 с валютного форума до всех достучаться. Хз…
+
0
Alex2006
Alex2006
7 жовтня 2023, 15:03
#
Був тимчасовий ажіотаж, буває, вже попит задовольнили :)
+
+74
Mr Bungle
Mr Bungle
7 жовтня 2023, 11:19
#
Плавающий курс нужен для девальвации гривны, застоялась и у нас слишком отрицательное сальдо внешней торговли, о чем молчат.МВФ хочет его немного подправить.Вот и все кино
+
+14
Ranet
Ranet
7 жовтня 2023, 12:53
#
Спасибо, кэп!
А шо делать со свидетелями Иеговы по 27?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
7 жовтня 2023, 13:19
#
Не переживайте скоро курс упадёт когда иностранцы будут выходить из ценных бумаг.
+
0
Alex2006
Alex2006
7 жовтня 2023, 15:03
#
Навіщо їм це робити, якщо вони суперприбуткові?
+
0
Kankakee
Kankakee
7 жовтня 2023, 15:05
#
Про плаваючий курс: ринковий курс хотів не НБУ, а МВФ і давним-давно на цьому наполягав, А НБУ тримало курс скільки можна і нельзя, МВФ приїхав сказав що ми вас вже достатньо довго підтримували і давайте почнемо налажувати ринкову економіку і НБУ бистренько (трошечки) відпустив курс. Бо якби там страшно це не звучало але дешева гривня — це добре для економіки українські товари стають дешевшими на міжнародному ринку йде приток валюти в країну 🤷 хоча весь імпорт дорожче Так що якщо є плани купити наприклад електроніку так купіть зараз

Про витрати звр: $1,15 це досить прилично думаю максимум їм дозволили витратити порог 1,5 навряд чи 2 але побачимо. Як тільки цей порог буде перейдений валюта взагалі зникне з міжбанку і курс скакане 🙀. Хоча може є план певних порогів з плавним їх зниженням і це було б добре щоб не допустити паніку і різкого зростання🤔
+
0
Alex2006
Alex2006
7 жовтня 2023, 15:05
#
Непогано так за тиждень витягнули з ринку $1.151*36.6=41.44млрд грн :) Такими темпами скоро гривні в країні не залишиться))
+
0
irakez
irakez
7 жовтня 2023, 15:20
#
Зробити гнучкий курс, щоб ринок відображав реальний фундаментальний стан речей і міг згладжувати перекоси через девальвацію.

Але потім тримати фіксований курс зубами і зливати ЗВР, нівелюючі всю початкову мету введення гнучкого курсу, беручи тільки мінуси від обох валютних режимів.

Браво, це геніально.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами