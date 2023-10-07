Національний банк протягом тижня, з 2 по 6 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $12,05 млн і продав $1 163,74 млн. Це найбільший обсяг продажу валюти за тиждень з початку року. Чистий продаж валюти становив $1 151,69 млн проти $617,09 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ за тиждень продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку року
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $542,6 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $208,03 млн;
- продав $20 626,24 млн.
Чистий продаж валюти становив $20 418,21 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
А шо делать со свидетелями Иеговы по 27?
Про витрати звр: $1,15 це досить прилично думаю максимум їм дозволили витратити порог 1,5 навряд чи 2 але побачимо. Як тільки цей порог буде перейдений валюта взагалі зникне з міжбанку і курс скакане 🙀. Хоча може є план певних порогів з плавним їх зниженням і це було б добре щоб не допустити паніку і різкого зростання🤔
Але потім тримати фіксований курс зубами і зливати ЗВР, нівелюючі всю початкову мету введення гнучкого курсу, беручи тільки мінуси від обох валютних режимів.
Браво, це геніально.