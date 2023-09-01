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1 вересня 2023, 10:06 Читать на русском

НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти

Національний банк в серпня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,36 млрд. Це найбільший обсяг з лютого поточного року. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк в серпня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,36 млрд.
Фото: bank.gov.ua

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Усього з початку 2023 року Нацбанк продав на міжбанку $16,57 млрд.

«Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+$1,7 млрд), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, оскільки вони на рекордному рівні», — прокоментував перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Игорь УА
Игорь УА
1 вересня 2023, 10:38
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Надо опускать официальный курс хотя бы на 5 гривен.
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