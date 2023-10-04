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4 жовтня 2023, 17:14 Читать на русском

В ICU кажуть, що НБУ міг витратити $520 млн резервів у перший день відмови від фіксованого курсу

Інтервенції Національного банку на валютному ринку 3 жовтня склали $520 млн, що співвідносно з тижневими обсягами у попередні тижні. Такі розрахунки приводить фінансовий аналітик ICU Михайло Демків, пише Forbes.

Інтервенції Національного банку на валютному ринку 3 жовтня склали $520 млн, що співвідносно з тижневими обсягами у попередні тижні.
Фото: depositphotos

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Розрахунки Демківа базуються на оперативних даних НБУ, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни.

Обсяг угод на міжбанку 3 жовтня виріс на 30% — до близько $600 млн, свідчить оцінка, надана директором департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергієм Кучерявим.

«Обсяги торгів були близькими до цього рівня», — підтвердив у ефірі Business Breakfast від Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Інтервенції були не те щоб співставними, але вищими, ніж зазвичай», — додав він.

«Це було очікувано. Ми здійснили цей крок з впровадження керованого гнучкого курсу з позиції сили, маючи достатній обсяг міжнародних резервів, щоб погасити додатковий попит у перші дні», — сказав Ніколайчук.

Читайте: Режим «гнучкого курсоутворення»: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Період адаптації ринку до нових умов триватиме тиждень чи максимум два, додав заступник голови НБУ. «Ми очікуємо, що після сплеску попиту у перший день надалі він поступово згасатиме в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності», — зазначив він.

Нагадаємо

НБУ оголосив про перехід з 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У Нацбанку наголосили, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022 р. За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, пояснив регулятор.

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Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 жовтня 2023, 17:22
#
Наїлися… заспокоїлися…
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