В ICU кажуть, що НБУ міг витратити $520 млн резервів у перший день відмови від фіксованого курсу

Розрахунки Демківа базуються на оперативних даних НБУ , що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни.

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Обсяг угод на міжбанку 3 жовтня виріс на 30% — до близько $600 млн, свідчить оцінка, надана директором департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергієм Кучерявим.

«Обсяги торгів були близькими до цього рівня», — підтвердив у ефірі Business Breakfast від Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Інтервенції були не те щоб співставними, але вищими, ніж зазвичай», — додав він.

«Це було очікувано. Ми здійснили цей крок з впровадження керованого гнучкого курсу з позиції сили, маючи достатній обсяг міжнародних резервів, щоб погасити додатковий попит у перші дні», — сказав Ніколайчук.

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Період адаптації ринку до нових умов триватиме тиждень чи максимум два, додав заступник голови НБУ. «Ми очікуємо, що після сплеску попиту у перший день надалі він поступово згасатиме в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності», — зазначив він.

Нагадаємо

НБУ оголосив про перехід з 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У Нацбанку наголосили, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022 р . За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, пояснив регулятор.

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