Інтервенції Національного банку на валютному ринку 3 жовтня склали $520 млн, що співвідносно з тижневими обсягами у попередні тижні. Такі розрахунки приводить фінансовий аналітик ICU Михайло Демків, пише Forbes.
В ICU кажуть, що НБУ міг витратити $520 млн резервів у перший день відмови від фіксованого курсу
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Розрахунки Демківа базуються на оперативних даних НБУ, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни.
Обсяг угод на міжбанку 3 жовтня виріс на 30% — до близько $600 млн, свідчить оцінка, надана директором департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергієм Кучерявим.
«Обсяги торгів були близькими до цього рівня», — підтвердив у ефірі Business Breakfast від Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
«Інтервенції були не те щоб співставними, але вищими, ніж зазвичай», — додав він.
«Це було очікувано. Ми здійснили цей крок з впровадження керованого гнучкого курсу з позиції сили, маючи достатній обсяг міжнародних резервів, щоб погасити додатковий попит у перші дні», — сказав Ніколайчук.
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Період адаптації ринку до нових умов триватиме тиждень чи максимум два, додав заступник голови НБУ. «Ми очікуємо, що після сплеску попиту у перший день надалі він поступово згасатиме в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності», — зазначив він.
Нагадаємо
НБУ оголосив про перехід з 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У Нацбанку наголосили, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні
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