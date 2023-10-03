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3 жовтня 2023, 18:34 Читать на русском

У «Дії» стала доступна послуга повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків у «Дії». Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків у «Дії».
Фото: slovoidilo.ua

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Послуга «Повернення вкладів» у «Дії» дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

Як отримати послугу в «Дії»

  • Авторизуйтеся в застосунку.
  • Відкрийте розділ «Послуги» — «Повернення вкладів».
  • Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо.
  • Виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.
  • Уточніть контактні дані для звʼязку.
  • Перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати.
  • Підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Зазначається, що послугою вже можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували. Зокрема, вкладники Укрбудінвестбанку, виплати яким почалися 29 вересня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
mphet26
mphet26
3 жовтня 2023, 18:35
#
Чи можливо обнулити свiй рахунок в ОщадБанку СРСР через «дiя»?
+
0
jakiro
jakiro
3 жовтня 2023, 18:40
#
В банку долари, а віддадуть гривнею по 36.6. Лохотрон
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