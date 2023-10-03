У «Дії» стала доступна послуга повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків

Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків у «Дії». Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Послуга «Повернення вкладів» у «Дії» дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

Як отримати послугу в «Дії»

Авторизуйтеся в застосунку.

Відкрийте розділ «Послуги» — «Повернення вкладів».

Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо.

Виберіть картку «єПідтримка», на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку «єПідтримка» одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

Уточніть контактні дані для звʼязку.

Перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати.

Підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Зазначається, що послугою вже можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували. Зокрема, вкладники Укрбудінвестбанку, виплати яким почалися 29 вересня.