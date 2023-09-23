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23 вересня 2023, 17:00 Читать на русском

Британський регулятор попередньо схвалив угоду Microsoft з купівлі Activision Blizzard за $68,7 мільярда

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) надало попередній дозвіл Microsoft на продовження угоди з придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд. Про це повідомляє The Verge.

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) надало попередній дозвіл Microsoft на продовження угоди з придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд.
Фото: playua.net

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Спочатку CMA заблокувало придбання через проблеми з хмарними іграми, але Microsoft нещодавно реструктурувала угоду, передавши Ubisoft права на хмарні ігри для поточних та нових ігор Activision Blizzard.

Це лише попереднє рішення, що передує остаточному затвердженню. CMA розпочало консультації, щоб до 6 жовтня отримати відгуки третіх сторін про запропоновані Microsoft засоби правового захисту. Остаточне рішення очікується до 18 жовтня.

Microsoft та Activision Blizzard з оптимізмом сприйняли рішення CMA. Великобританія є останньою нормативною перешкодою для завершення гігантської угоди Microsoft з купівлі Activision Blizzard.

Передісторія

16 травня Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
23 вересня 2023, 17:33
#
Diablo перейдет в майкрософт?
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