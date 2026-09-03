До 12 975 грн компенсації: хто може отримати допомогу після поранення від вибухонебезпечних предметів

Постраждалі від вибухонебезпечних предметів, яким встановлено інвалідність через такі ушкодження, мають право на державну допомогу. Йдеться про одноразову грошову компенсацію та щорічну допомогу на оздоровлення. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Хто має право на виплати

Право на державні допомоги мають постраждалі особи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами.

Для дітей віком до 18 років такий зв’язок встановлюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Для осіб від 18 років — на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Коли потрібно звернутися

Одноразова компенсація призначається органами Пенсійного фонду за зверненням постраждалої особи або її законного представника.

Звернення має надійти не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями від вибухонебезпечних предметів.

Щорічна допомога на оздоровлення призначається на підставі заяви, поданої до 15 жовтня поточного року.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги потрібно подати:

заяву постраждалої особи або її законного представника;

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження — для дітей віком до 14 років;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

рішення про встановлення опіки чи піклування, влаштування дитини до закладу, прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу — за потреби.

Розмір одноразової компенсації

Державні допомоги виплачуються у кратному розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня поточного року.

У 2026 році одноразова компенсація становить:

для особи з інвалідністю I групи та дитини з інвалідністю підгрупи, А до 18 років — 12 975 грн;

для особи з інвалідністю II групи та дитини з інвалідністю до 18 років — 10 380 грн;

для особи з інвалідністю III групи — 7 785 грн.

Допомога на оздоровлення

Щорічна допомога на оздоровлення у 2026 році становить: