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3 вересня 2026, 14:51

НБУ покарав три фінкомпанії: за що регулятор застосував санкції

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній. У двох випадках регулятор виявив порушення вимог до роботи та звітності, а щодо третьої компанії — операції, які, на думку НБУ, не мали економічного сенсу та створювали ризики для клієнтів і кредиторів.

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній.

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«Глобал Плюс» залишилася без ліцензії

Найжорсткіше рішення НБУ застосував до «Факторингової компанії „Глобал Плюс“» — регулятор відкликав її ліцензію.

Причиною стало те, що компанія не виконала попереднє рішення Комітету НБУ від 13 липня 2026 року.

Невиконання рішень НБУ є підставою для застосування більш жорстких заходів впливу, включно з відкликанням ліцензії.

«Фінпром Маркет» не подав обов'язковий звіт

Інше порушення зафіксували у ТОВ «Фінпром Маркет».

Компанія не подала НБУ у встановлений строк звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

НБУ не відкликав ліцензію компанії, але зобов'язав її виправити порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 22 вересня 2026 року.

Якщо вимогу не виконати, регулятор може застосувати подальші заходи впливу.

«Девелоп Фінанс» обмежили в окремих операціях

До ТОВ «Девелоп Фінанс» НБУ застосував інший вид санкції — до 31 серпня 2027 року компанії заборонили надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги.

Причина пов'язана вже не зі звітністю, а з характером самих операцій.

Під час безвиїзного нагляду НБУ дійшов висновку, що компанія здійснювала ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам її клієнтів або кредиторів.

Зокрема, регулятор виявив операції, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності. Тому НБУ тимчасово обмежив саме цей напрям діяльності, а не всю роботу компанії.

Що це означає для ринку

Усі три рішення НБУ стосуються різних проблем: невиконання попередньої вимоги регулятора, неподання обов'язкової звітності та проведення операцій із недостатньою економічною доцільністю.

Найсерйознішим наслідком стало відкликання ліцензії у «Глобал Плюс». «Фінпром Маркет» отримав строк на виправлення порушення, тоді як «Девелоп Фінанс» втратила можливість проводити один із видів операцій до серпня 2027 року.

Рішення НБУ набирають чинності після доведення їх до відома відповідних фінансових компаній у порядку, передбаченому законодавством.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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