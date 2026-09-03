The Economist назвав, які міста України можуть опинитися в зоні особливого ризику взимку

Україна входить в опалювальний сезон на тлі ризику нових масштабних ударів РФ по енергосистемі. За оцінкою The Economist, одним із головних напрямів атак можуть стати близько 140 ключових підстанцій «Укренерго».

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Які можуть виникнути проблеми

Проблема може бути не стільки в самих обсягах генерації, скільки в можливості доставити електроенергію споживачам. Найбільш вразливими в такому сценарії називають Київ, Одесу та Кривий Ріг.

Особливо складна ситуація може бути у столиці: частина підстанцій навколо Києва не має повноцінного резервування. Вразливими залишаються й лінії, через які місто отримує електроенергію від атомних електростанцій.

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Є ризик і каскадного ефекту: перебої з електроенергією можуть спричинити проблеми з водопостачанням, каналізацією та централізованим опаленням.

Тобто удари по кількох критичних енергооб'єктах потенційно можуть одночасно створити проблеми для цілих систем життєзабезпечення великих міст — а це вже ризик не лише для населення, а й для роботи бізнесу та міської економіки.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з березня, коли було затверджено плани стійкості та програми відновлення критичних об'єктів, минуло вже майже пів року.

Але, як кажуть експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», у багатьох напрямках поки що мало що зроблено.

«Скажімо, із 30 ключових підстанцій АЕС на 20 відновлювальні роботи виконано приблизно на третину. Це дуже поганий результат. Основні підстанції АЕС забезпечують передачу електроенергії до мережі. Якщо вони виходять з ладу, струм нікуди не йде, і енергетикам доводиться знижувати потужності атомних блоків. Останнє загрожує швидким зносом обладнання та ризиком різноманітних позаштатних ситуацій. Плюс — у мережі виникає великий дефіцит електроенергії, оскільки АЕС забезпечують основні обсяги генерації», — пояснив «Мінфіну» Корольчук.